Previa Real Betis vs Elche CF: un campeón bajo mínimos

El Real Betis inicia LaLiga 2022/2023 en casa ante su afición ante el Elche CF. Los dos equipos cuentan con bajas y llegan al duelo del lunes a las 21:00 con dudas en la confección de sus plantillas, las cuales aún pueden verse alteradas hasta el fin de la ventana de fichajes, el próximo 1 de septiembre.

Un Betis con lesionados y 6 no inscritos

El Betis inicia la temporada como vigente campeón de la Copa del Rey y con la expectativa de conseguir puestos europeos de nuevo. No obstante el equipo verdiblanco llega a la jornada 1 con 6 jugadores sin poder ser inscritos por problemas económicos. Además de las bajas de Canales, Montoya y Sabaly por lesión se suma la marcha de Marc Bartra al Trabzonspor de Turquía justo un día antes del partido ante el Elche CF.

Marc Bartra última baja del Real Betis. Fuente: LaLiga

Con todo, el club verdiblanco tratará de conseguir los tres puntos ante el Elche CF y comenzar bien la temporada que además empezará ante su público en el Benito Villamarín. La infantería verdiblanca seguro apoyará a los de Pellegrini, forzado a poner en liza un once de circunstancias.

Seguir en LaLiga el año del centenario

El Elche CF visitará al Real Betis con la intención de sumar al menos un punto en el Benito Villamarín. Será una buena manera de ir coleccionando los puntos necesarios para su máxima en ésta campaña : seguir una temporada más entre los grandes, continuar en LaLiga.

Gol del Elche ante el Celta. Fuente: LaLiga

Se trata de una temporada muy importante en la historia del equipo ilicitano que celebrará su centenario en la máxima categoria nacional del futbol español. El Elche CF se ha reforzado con los máximos recursos disponibles y sueña con seguir por tercera temporada consecutiva en LaLiga. La primer piedra de la base de la permanencia se basa en sacar algo positivo en el Benito Villamarín al que acudirán con todo.

Últimos precedentes

Real Betis y Elche CF se enfrentaron por última vez en la jornada 33, en un partido intersemanal previo a la final de la Copa del Rey que iban a disputar los andaluces. El Elche CF se llevó el triunfo por 0 a 1 contra todo pronóstico con un gol de "Tete" Morente" que dejó al Benito Villamarín completamente mudo a 8 minutos del final del partido. Tan solo 4 días después el Betis se imponía al Valencia en los penaltis y lograba ganar la tercera Copa del Rey de su historia.

Joaquín regatea a un jugador del Elche. Fuente: LaLiga

En el computo global de enfrentamientos el que sale favorecido es el Betis con 20 triunfos, 18 empates y 16 derrotas en 54 partidos jugados contra el Elche CF.

Declaraciones de los técnicos

Manuel Pellegrini apareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en medio de una gran expectación con la marcha de Bartra al Trabzonspor en el aire.

El Betis se encuentra con jugadores sin inscribir para no exceder el límite de masa salarial y se presentará ante el Elche con 15 jugadores disponibles. Sobre el momento del club, Pellegrini expresó: "Veo al equipo muy comprometido. Si bien, no con las condiciones ideales para empezar la temporada. Hay una situación económica de la que no nos podemos sustraer"

Manuel Pellegrini fue cuestionado por la posibilidad de realizar fichajes antes de que se cumpla el plazo el próximo 1 de septiembre. Acerca del asunto, el entrenador bético afirmó : "No espero reforzar ninguna posición porque hay una situación económica que no podemos estar no viéndola".

Francisco Rodríguez, entrenador del Elche CF ofreció el viernes una rueda de prensa donde repasó la actualidad del equipo franjiverde y comentó el inicio de LaLiga ante el Real Betis en el Benito Villamarín.

El equipo ilicitano al igual que el resto de los equipos de LaLiga apura las opciones de fichajes cuyo mercado termina el 1 de septiembre. Acerca de las altas y bajas en la plantilla del Elche CF, Francisco, técnico del Elche CF confesó : "Ahora mismos estamos contentos con lo que tenemos".

El preparador del Elche CF conoce la calidad del rival del Betis y sobre el partido advirtió : “Es un rival difícil en su casa, con la dificultad que tiene de jugadores que no puede inscribir". Pese a la entidad del rival, vigente campeón de Copa del Rey , Francisco tiene confianza en su plantilla y expresó: "Queremos competir y saldremos a por los tres puntos”.

Cuadra Fernández, árbitro del partido, González González , en el VAR

Guillermo Cuadra Fernández de 38 años y perteneciente al Comité Madrileño de Árbitros será el encargado de impartir justicia en el choque entre Real Betis y Elche CF el próximo lunes a las 21 horas.

El colegiado madrileño ha arbitrado al Real Betis en 10 partidos, con el balance de 4 victorias verdiblancas, 4 empates y 2 derrotas.

En el VAR estará presente José Luis González González, del Colegio Castellano Leonés. El colegiado pitó al Betis en un total de 22 ocasiones, en las cuales el club verdiblanco perdió 11 veces, empató 6 y obtuvo 4 triunfos.

Convocatorias

El Real Betis Balompié ha hecho pública la convocatoria para el partido ante el Elche CF a través de sus medios oficiales :

Dani Martín, Edgar, Paul, Guido , Víctor Ruiz, Juanmi, Fekir, Borja Iglesias, Rui Silva, William Carvalho, Álex Moreno, Pezzella, Loren, Aitor Ruibal, Rober, Rodri, Fran Delgado y Miranda.

El Elche CF no ha comunicado su convocatoria a la hora de la redacción de la previa que leen. Hasta la fecha serán baja para el duelo Verdú, Pastore y Lucas Boyé por problemas físicos.