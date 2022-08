Coudet: ''Nos duele que se nos escaparon dos puntos''

Tanto equipo como afición salieron del partido con mal sabor de boca tras llegar a colocarse por 2-0 con goles de Aspas y del recién llegado Gonçalo Paciencia, pero en lo que concuerda y expresa Coudet es el buen juego del equipo en todas las facetas.

Poca operatividad en en el primer tiempo

La primera parte del Celta no fue una actuación buena por parte de la plantilla, y que fue reconocido por el técnico argentino manifestando que ‘’quizás no pudimos hacer lo que queríamos en cuanto al manejo, a la circulación y a dominar el partido con la pelota’’ y declarando que el Espanyol no provocó mucho peligro en cuanto a ocasiones, solo contando el palo de Darder en los primeros minutos del encuentro. En cuanto a los tiempos marcados por el club olívico sostiene que ‘’el partido estuvo muy controlado desde el principio’’ y que el gol de Aspas en los últimos instantes del descuento de la primera parte permitió dar tranquilidad.

Aspas disputando el balón con Calero (Foto:LaLiga)

Una segunda parte cambiante

La segunda parte del club gallego fue apoteósico, colocándose con una gran ventaja con gol de Gonçalo Paciencia, incidiendo el Chacho en que ‘’corregimos en el entretiempo, y lo que corregimos salió bueno y se dio un gran inicio’’. El partido estuvo muy controlado hasta el 2-1 de Edu Expósito donde ‘’los pone en partido en el único tiro que han tenido en portería salvo el penal’’. A partir del gol perico, el Celta se encontró con un estilo propio de juego más cohibido y jugando de forma protectora, mostrado en el cambio de Óscar Mingueza y se justificó el técnico local: ‘’Metimos un tipo de metro ochenta y pico y sacamos a Cervi que mide uno sesenta y pico''. ''Era solo cubrirnos del juego aéreo que yo leía que era la única manera que iban a poder lastimar." También se dieron las críticas en los cambios del mencionado defensa, de Paciencia por Pérez y la de Renato Tapia ‘’Los entrenadores tenemos esto, tomo la decisión de poner a Mingueza por esa pelota, además que haces el cambio por otras circunstancias, por aplacar en el cambio y no hemos sufrido. Justo que el jugador que ponemos está en la jugada pero no hubo jugadas"

Paciencia celebrando el segundo gol (Foto:LaLiga)

A seguir trabajando

Los errores se manifestaron de forma clara durante todo el encuentro, siendo los defensivos los fallos más recurrentes del 11 local, pero se queda con las buenas sensaciones de la segunda parte, sobre todo en la circulación de juego, en la ejecución de las jugadas y ‘’trataré de quedarme con eso y corregir algunos errores’’. Destacó que en cada partido hay que mejorar ciertas cosas y que en el fútbol no existen merecimientos. En esta faceta, cuenta también la conexión en el equipo y expresando que las nuevas caras y el resto del club se necesitan conocer y descubrir su conexión