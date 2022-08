Xavi: "Pedimos paciencia y que la afición crea en nosotros"

El FC Barcelona no empezó de la mejor manera la temporada 2022/2023, en la que gran parte de la parroquia azulgrana tiene depositada muchas esperanzas. El conjunto culé no pudo pasar del empate a 0 ante el Rayo Vallecano, en un duelo en el que el Barça no mostró claramente ser superior al equipo madrileño.

Xavi pide paciencia

"Pedimos paciencia y que la afición crea en nosotros. El equipo estaba más nervioso por las expectativas generadas", declaró Xavi en la rueda de prensa post partido, dejando claro que al equipo le ha afectado las expectativas que ha depositado sobre ellos la afición culé.

El míster azulgrana ha continuado desglosando lo que ha intentado su equipo en el duelo ante el Rayo: "Hemos intentado tener superioridad en el centro del campo. Hemos cambiado el sistema para tener mayor superioridad, pero las expectativas nos han superado un poco y les he dicho que ahora la presión es para el entrenador".

El entrenador de Terrassa ha querido destacar la actuación de Ter Stegen, que ha sido vital para no encajar ningún gol: "Es importante. Siempre hablamos de dominar las áreas. Hoy ha estado muy bien. Él era consciente de que teníamos que mejorar en portería. Ha tenido dos actuaciones decisivas. Pena que no hemos acertado en el otro área. Me alegro por él".

Xavi también quiso dejar claro que estará encantado de tener a Frenkie De Jong en la plantilla si al final decide quedarse, afirmando que su puesto no está en el banquillo: "No es suplente. Ya lo he dicho. Es un jugador importante. Si está con nosotros, va a ser un futbolista que nos va a dar mucho y más con esta actitud".

"Me parece ridículo que no se aplique el tiempo efectivo en el fútbol. ¿Qué esperamos a tener tiempos efectivos? Creo que estamos haciendo el ridículo. ¿No pone la UEFA fair-play? Pues esto es fair-play", sentenciaba Xavi contra la normativa de LaLiga.