Tchouaméni, nueva pieza por encajar

Tchouaméni fue uno de los jóvenes elegidos por Carlo Ancelotti para las rotaciones en el once inicial de la primera fecha liguera, el joven debutó como mediocentro. Pese a que no ha sido su mejor versión porque los nervios al inicio del encuentro fueron muy evidentes, el francés (como todo el equipo) ha ido de menos a más durante el partido.

El centrocampista francés arribó a la casa blanca siendo un líder, pieza clave y titular indiscutible tanto en el AS Mónaco como en la selección mayor francesa, pero como mencionó Ancelotti la camiseta blanca “pesa”, por ende, la exigencia y el nivel llegan a ser un tanto más complejo.

Contra el Almería

Lo que fue el partido de Tchouaméni se vio retratado en el minuto 13 del encuentro cuando no logró imponer su físico, y un error suyo estuvo cerca de costarle el segundo gol en contra al Madrid, he ahí lo que le hizo falta al francés en este primer partido: un mejor repliegue en defensa, que su posición como único pivote defensivo requería.

Los partidos duran 90 minutos, y el de 22 años lo sabía a la perfección, porque con el pasar de los mismos fue mostrando una mejoría dentro de la cancha. En el minuto 39 un balón filtrado por Valverde le permitió aprovechar su corpulencia para darse la vuelta y chutar, sin embargo, en su camino había una defensa superpoblada del Almería que impediría que su tiro acabase cerca de Fernando Martínez.

Once inicial del Real Madrid vs Almería. J1. | Foto: Real Madrid

Con un Real Madrid más encimado en el área rival en el segundo tiempo, Tchouaméni no fue tan notorio y fue sustituido al 58’ por Hazard. Su técnico destacó en rueda de prensa la necesidad de mejorar: “Los jóvenes no han jugado como suele jugar en los entrenamientos, evidentemente el partido de hoy a nivel emocional lo han pagado un poco, no han hecho nada malo, pero pueden hacerlo un poco mejor”.

Estadísticas Tchouaméni vs Almería

58 minutos 57 toques 45/46 pases precisos (98%) 1 pase clave 1 intercepción 4 recuperaciones 3/6 duelos ganados (50%)

Su papel en el Real Madrid

Está claro como el agua que el joven francés arriba al Real Madrid para ser el recambio generacional de Casemiro. Principalmente con un perfil de pivote defensivo su tarea será la de ganar de forma física a los rivales los mano a manos y sacar el balón al jugador que tenga enfrente.

Sus características modernas y que han destacado en su paso en el AS Mónaco demuestran que el efecto que puede llegar a tener en cuadro blanco va en la adaptabilidad a los diferentes escenarios que le presenten los encuentros. Por una parte, dar continuidad en los pases cuando su equipo sea el dueño del balón, mientras que cuando no sea así, deberá mostrar solidez en acciones defensivas para atenuar al rival.

El reto de Tchouaméni estará en hacerse un hueco dentro de un equipo que suele tener muy clara la titularidad del mediocampo, aunque Ancelotti no descarta que en algún momento pueda jugar junto con al brasileño: “Los dos son pivotes, pero tienen características distintas. Tchouaméni tiene más llegada y Casemiro es más posicional (...) Pueden jugar juntos y lo van a hacer”.

Courtois y Tchouaméni en el primer partido de liga | Foto: Real Madrid

Por el momento el de 22 años tendrá que aprovechar los minutos de confianza que le den en cancha y suplir el papel que permita un respiro a Casemiro en ciertos momentos de la temporada (tal y como fue en el partido contra Almería), para establecerse en una proyección de mediocentro a largo plazo en las filas merengues.

La llegada de Tchouaméni

Procedente del AS Mónaco, el de 22 años arribó como una incorporación estratégica al Real Madrid por 80 millones de euros en un contrato de seis temporadas. El francés se ha posicionado como el cuarto fichaje más caro del club, pero también con más proyecciones en los planes a futuro para el cuadro merengue en una posición que no solía tener recambio desde hace varias temporadas.

Hasta el momento ha disputado 66 minutos en partidos oficiales con la casa blanca.