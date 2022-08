Nianzou, nuevo jugador del Sevilla

Tanguy Nianzou, es el flamante refuerzo del Sevilla por los próximos cinco años. El conjunto andaluz llegó a un acuerdo con el Bayern Múnich. El central francés inició su carrera en el PSG en diciembre de 2019, ganó 3-1 a Montepellier con 17 años, hizo doce apariciones en aquella temporada con el conjunto parisino, anotó su primer tanto en la Copa de la Liga Francesa ante el Reims y también anotó un doblete en la Ligue 1. Su etapa como jugador del PSG finalizó en junio de 2022, como futbolista de los ´bávaros’ firmó por cuatro años, debutó unos meses después frente al Stuttgart, en una victoria por 3-1, también tuvo otras cinco apariciones en la Bundesliga.

En el curso 20/21, disputó 17 encuentros en la élite, cuatro en la UEFA Champions League y uno en la Copa de Alemania, en marzo anotó su primer tanto ante Unión Berlín. A nivel internacional representa a la selección francesa sub 20, con doce convocatorias hasta el momento, ha sido capitán tres veces y su único tanto lo anotó en un partido ante Portugal a principios del corriente año.

Sevilla empezó mal el nuevo curso de LaLiga, perdió 2-1 ante Osasuna y ahora se enfoca en el partido de la segunda jornada, se enfrentará al Valladolid el viernes 19 de agosto. El conjunto andaluz ahora tiene a su disposición un mediocentro con jerarquía, que pese a su corta experiencia puede aportar muchísimo en la zaga, una zona en la que sufre mucho el primer equipo.

Nianzou sigue los pasos de sus compatriotas, Escudé, Rami, Lenglet, Koundé, por citar algunos. En la temporada 2021/22 con el Bayern Múnich disputó 21 partidos, anotó un gol. El talentoso central francés anhela consolidarse en la élite.

PSG (3 títulos): Ligue 1, Copa de Francia y Copa de la Liga Francesa.

Bayern Múnich (4 títulos): Bundesliga y Supercopa de Alemania.

