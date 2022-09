Marco Asensio apaga el fuego

Marco Asensio estaba en el ojo crítico de todos los madridistas. Su no salida del club blanco en el mercado de verano y el gran enfado que protagonizó en el partido ante el Mallorca ha generado que la relación Asensio - afición no sea del todo buena. Gestos de cabreo que, por supuesto, no pasaron desapercibidos ni por parte de Ancelotti ni por la afición.

A pocos minutos del comienzo de la segunda parte, Carlo Ancelotti empezó a movilizar el banquillo. Toni Kroos, Mendy, Asensio, Ceballos y Mariano fueron los elegidos para ejercitarse.

Para sorpresa de todos, fue el primer cambio del partido sustituyendo a Camavinga. El técnico italiano confió en él para la última media hora del partido y no defraudó.

Su salto al verde no fue del todo agradable. No todos los aficionados merengues lo recibieron con pitos y abucheos, pero sí que era lo que más resonaba en el templo de Concha Espina. Este mal desencuentro no asustó al balear y dejó una buena imagen.

El "11" está de vuelta

Fue pisar el campo y ayudar en todo lo que estaba en su mano. Recortes, acciones y buenas jugadas, pero el gol no llegaba. En el caso de que el partido hubiese terminado con, solamente, el gol de Fede Valverde se hubiera ido ovacionado de la misma manera.

La suerte estuvo de su lado y el gol llegó en el mejor momento. Un zurdazo desde la frontal del área coronó al mallorquín en una noche en la que el equipo no terminaba de arrancar y en la que su fútbol estaba atascado.

Y en el minuto 94, justo media hora después, salió del terreno de juego con una gran ovación de la afición. En poco minutos su imagen se lavó por completo y el madridismo volvió a ver y a disfrutar de la magia del mallorquín.

Asensio volvió y en el mejor momento para demostrar esa calidad que tiene guardada. Le espera un derbi en el Metropolitano y un parón de selecciones en la que puede ponerse en marcha para ganarse poco a poco la confianza de Carlo Ancelotti.