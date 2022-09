La Real Sociedad domina al Omonia y continúa líder

La Real consigue la que es su segunda victoria en Europa League y se planta con 6/6 puntos en la clasificación. Los goles del local llegaron de la mano de Guevara tras un potente disparo por la escuadra y del noruego Sørloth después de una gran jugada del nipón Takefusa Kubo. Aunque el equipo chipriota empató el partido en el 72´, la Real supo contestar y defender, una semana más, su liderato en el grupo de Europa League.

Primera parte

Durante los primeros minutos del encuentro la Real Sociedad fue dueña del balón, creando ocasiones muy claras como un disparo que salía mordido de Brais Méndez en el tercer minuto del encuentro. Los jugadores chipriotas no supieron lo que era jugar en campo de la Real hasta el minuto 9 y esa fue la única ocasión, por llamarla de algún modo, de asustar a Alex Remiro.

Llegábamos a los primeros veinte minutos de partido y el esférico seguía controlado por el equipo de Imanol Alguacil. Aunque no se estaba realizando las cosas demasiado bien en el último cuarto del terreno de juego, la labor defensiva funcionaba correctamente y jugadores como Zubeldia estaban realizando un trabajo más que notable. Esto se veía reflejado en la posesión, la Real tenía un 69% y tres tiros a puerta, cuestión que el Omonia no llevaba demasiado bien, ya que no había tirado a puerta ni una sola vez.

Y finalmente, llegaría el gol de la Real Sociedad, un disparo con la derecha de Ander Guevara que entraba por la escuadra del conjunto visitante en el minuto 30. Pero el conjunto txuri-urdin no se conformaba con un gol, salía a buscar el segundo del encuentro y la defensa del Omonia lo único que podía hacer era despejar la pelota para que la ofensiva donostiarra volviese a comenzar desde su campo.

Tras los tres minutos de descuento llegamos al descanso con un balance de un 70% de posesión para los locales y seis tiros a puerta. El Omonia, por su parte, no había llegado a tirar en los cuarenta y cinco minutos de partido. La Real Sociedad estaba funcionando muy bien, se sentía muy segura con el balón y la defensa era prácticamente impecable, pudiendo destacar los detalles de calidad que nos dejaba tanto Mikel Merino como Asier Illarramendi.

Segunda Parte

Comenzaba la segunda mitad y la Real seguía con el mismo procedimiento, continuar atacando la portería visitante hasta que llegase el error, que fue lo que les funcionó en el gol de Ander.

En el minuto 60, Imanol decidía realizar un triple cambio totalmente ofensivo. Entraba Alex Sørloth, Takefusa Kubo y Robert Navarro. Una declaración de intenciones por parte de la Real que buscaba una victoria abultada por lo que pudiese pasar en fase de grupos en los próximos encuentros.

Pero la alegría no duró para siempre, el Omonia empataba el encuentro con un gol de Bruno tras un error gravísimo en la defensa en el que fue su primer tiro en lo que llevaba de partido. Tras ello, Imanol decidía hacer otros dos cambios, Beñat Turrientes por Asier Illarramendi, que estaba marcando un partido excepcional, y Álex Sola por Gorosabel.

La Real continuó apretando, pese al duro golpe que había sufrido y un gran Takefusa Kubo se iba por la banda derecha para poner el balón en el punto de penalti donde estaba el noruego Sørloth esperando a que llegase el "caramelito" del nipón y marcar a placer ante el portero chipriota. La Real se adelantaba solo seis minutos después del gol de Bruno y se venía arriba.

Y llegaba el final del partido al Reale Arena. La Real fue durante todo el encuentro, excepto unos cinco minutos tras el gol de Bruno, el claro dueño del balón y eso lo demuestran las estadísticas. Los cambios llegaron bien y a tiempo en un partido que el conjunto txuri-urdin estaba obligado a ganar.

La Real se coloca primera del grupo E tras la victoria en Old Trafford ante el Manchester United y ante el Omonia de Nicosia.