Previa Granada CF - CD Mirandés: olvidar los últimos tropiezos con una victoria

La Liga Smartbank celebrará esta semana su sexta jornada, que medirá en Los Cármenes al Granada CF y al CD Mirandés en un partido en el que ambos conjuntos necesitan la victoria; los locales para hacer olvidar la dura derrota de la última jornada y volver al camino del triunfo, y los visitantes para conseguir la primera de la temporada y poder abandonar el farolillo rojo de la clasificación.

Volver a ganar ante su afición

El Granada CF llega a este partido después de haber caído derrotado duramente en la última jornada frente la SD Eibar en un partido en el que los rojiblancos dejaron una imagen realmente pobre y en el que apenas se pudo rescatar algo positivo. Tras esta derrota, son dos las que lleva de manera consecutiva el Granada, después de la cosechada en la anterior jornada a domicilio también frente al FC Andorra por 1-0. Así pues, el conjunto granadinista se encuentra tras cinco jornadas disputadas en sexta posición con 9 puntos y a tan solo dos del líder. Ahora, tiene por delante el reto de dar la vuelta a la situación tras dos malos partidos y volver a reencontrarse con la victoria delante de su afición para poder continuar escalando puestos en la clasificación.

La temporada del Granada CF comenzó de la mejor manera posible, consiguiendo alzarse con el triunfo en las primeras tres jornadas y además con la portería a cero causando grandes sensaciones, venciendo 0-2, 2-0 y 3-0 a la UD Ibiza, Racing de Santander y Villarreal B respectivamente. Sin embargo, en la cuarta y quinta jornada el equipo dio una imagen totalmente distinta, mostrándose prácticamente inerte en ataque y mostrando quizás debilidad defensiva. Además, el serio correctivo del último encuentro ha dejado muchas dudas en el equipo, por lo que una nueva victoria esta semana supondría dar un nuevo giro positivo a la trayectoria del equipo en estos inicios de temporada.

Para esta jornada, Aitor Karanka tiene las bajas seguras de Melendo y Soro, mientras que son duda Jonathan Silva e Ignasi Miquel por molestias que han arrastrado en los últimos días. Por lo demás, el resto de plantilla está completamente disponible. Así pues, se espera que en portería repita André Ferreira, mientras que las dudas están principalmente en el centro del campo, donde podrían partir de inicio Bodiger, Sergio Ruiz, Petrovic e incluso Meseguer. También hay dudas en la delantera, ya que podrían ser titulares jugadores como Jorge Molina o Arezo, aunque también Karanka podría volver a probar a algún jugador como Callejón de falso 9.

Conseguir la primera victoria de la temporada

El CD Mirandés afronta este encuentro después del varapalo que experimentó en la última jornada, donde empató ante la UD Ibiza por 1-1 en un duelo en el que fue por delante durante más de una hora, pero el gol en el minuto 98 de un conjunto rival con un jugador menos impidió a los rojillos poder sumar sus primeros tres puntos en el campeonato. De esta forma, el Mirandés ocupa actualmente la última posición de la tabla clasificatoria con tan solo dos puntos, por lo que intentará buscar su primer triunfo de la campaña en uno de los campos más complicados de la categoría para poder así abandonar el farolillo rojo de la clasificación.

El inicio de los rojillos no ha sido el esperado, después de la confección de una plantilla realmente joven con una media de edad de 23,2 años, el equipo no ha cuajado buenas sensaciones en estas primeras cinco jornadas, pues cayó derrotado frente al Deportivo Alavés, Villarreal B y Málaga CF, y empató ante el Sporting de Gijón y Andorra, ambos en Anduva. El equipo quiere revertir la mala situación derivada de los pobres resultados de las primeras jornadas consiguiendo la que sería su primera victoria de la temporada y además en un campo realmente complicado, por lo que podría ser un punto de inflexión y poder mirar con buena cara al futuro.

Para este partido, Joseba Etxeberria no podrá contar únicamente con las bajas de Gelabert y Simón Moreno. De esta manera, se espera que la alineación elegida por el técnico vasco sea muy parecida a la de la última jornada, con Alfonso Herrero en portería, mientras que la pareja en el eje central de la zaga podría estar compuesta por Raúl Navas y Michelis de nuevo. Por otra parte, el centro del campo podría volver a estar formado por Prados y Oriol Rey, acompañados en las bandas por Juanlu Sánchez y Marcos Paulo, mientras que como referencia en ataque podría repetir Raúl García de Haro, que dio una buena impresión en el último encuentro marcando el tanto de los rojillos, aunque podría entrar otros jugadores como el eslovaco Mraz o Jofre Carreras.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre la intención de hacerse con la victoria para olvidar la última derrota: "Tengo un grupo fantástico, todos somos conscientes de lo que pasó el lunes, hay que sacar conclusiones y hacer autocrítica. El partido llega rápido, eso es bueno, cuando pasan estas cosas quieres que el próximo partido cuanto antes para demostrar que lo que ha pasado no es la realidad". También ha hablado de cómo tiene que trabajar su equipo: "Hay que hacer lo que hicimos contra el Villarreal B, jugar con intensidad, saber lo que tenemos que hacer con balón, defender lo más alto posible, intentar materializar las ocasiones que tengamos y tener cuidado con el Mirandés". Por último, ha hablado sobre el periodo de adaptación de Messeguer: "No juega más minutos porque está en proceso de adaptación, no es un jugador como Bodiger o Sergio Ruiz que son veteranos. Ha habido momentos en los que he visto que lo tenía que meter y lo ha hecho bien, es un proceso que estamos teniendo con él".

Por su parte, también ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del CD Mirandés, Joseba Etxeberría, que ha hablado acerca del rival: "Sabemos que es un rival de un potencial muy grande. Tiene una de las mejores plantillas de la categoría, pero los partidos hay que jugarlos. Los objetivos de ambos son diferentes, pero la necesidad es la misma. Sabemos el reto que tenemos por delante. Estamos preparados". También ha hablado de la capacidad mental: "La clasificación es una consecuencia de los resultados y los resultados del trabajo que uno haga. Estamos viendo que hasta ahora el trabajo no nos da, pero no estamos tan lejos de ganar". Por último, ha hablado sobre el punto de inflexión en su equipo: "Para esos jugadores jóvenes debutantes en la categoría, este tipo de partido te hace sentir futbolista por el ambiente y por la trascendencia del partido. Tenemos claro cómo queremos jugar y las cosas que debemos ir corrigiendo para ser cada día más competitivos".

Convocatorias

Granada CF: sin confirmar.

CD Mirandés: Alfonso Herrero, Ramón, Santos, Raúl Parra, Álex Martín, Salinas, Raúl Navas, Barbu, Michelis, Javi Serrano, Prados, Juanlu, Manu García, Oriol Rey, Roberto López, Nico Serrano, Raúl García de Haro, Pichi, Mraz, Jofre Carreras y Marcos Paulo.

Posibles alineaciones

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Cabaco, Quini, Bodiger, Sergio Ruiz, Callejón, Puertas, Uzuni y Arezo.

CD Mirandés: Alfonso Herrero, Santos, Raúl Navas, Michelis, Salinas, Prados Oriol Rey, Roberto López, Marcos Paulo, Juanlu y Raúl García de Haro.