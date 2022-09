Análisis del rival: el eterno rival con la confianza por las nubes

Fin de semana de Derbi. El domingo, a las 21.00 horas de la noche, la capital se paralizará para presenciar el primer envite de la temporada entre los dos conjuntos más potentes de la ciudad. Un partido que suele dejar imágenes para el recuerdo y situaciones que coparán las portadas de los diarios deportivos el resto de la semana.

Se suele decir que, en este tipo de partidos, las rachas que traen cada equipo son indiferentes. Afirmación que, de ser cierta, beneficia sin lugar a duda al conjunto de Diego Pablo Simeone, pues su rival llega como líder, haciendo pleno de puntos tanto en liga como en Champions League y con unos números que asustan.

Suele presentar Ancelotti un 4-3-3 con dos extremos muy pegados a banda, pero la posible baja de Benzema podría condicionar el planteamiento del técnico italiano, que podría optar por reforzar el centro del campo en un 4-4-2 o, manteniendo el clásico 4-3-3 blanco, introduciendo en la parte de arriba un jugador “correcaminos” como es Fede Valverde. Veremos.

Fuente: Instagram Oficial del Real Madrid

Un ex rojiblanco bajo palos y en el mejor momento de su carrera

Courtois es un fijo en el once madridista. Candidato al Balón de Oro, solo por detrás de Karim Benzema, y pieza fundamental del Real Madrid, el belga volverá a la portería que hace ya un tiempo ocupó, la colchonera. Resulta curioso como se destaca el pasado madridista de los Morata, Llorente, Hermoso o Reguilón, pero se pasa por alto que el portero belga comenzó a despuntar vestido de rojiblanco, lugar donde dedicó algunos triunfos al eterno rival. No será bien recibido por la grada del Metropolitano.

La defensa, pendiente de Militao

Alineará Ancelotti lo mejor que tenga para el partido, en teoría, de más exigencia en lo que va de temporada. Ahí surge el nombre de Militao, que finalmente llegará al partido, pero no se sabe si lo hace en plenas condiciones. La presencia del brasileño determinará si la pareja de centrales es Alaba – Rudiger o, en su defecto, el ex del Bayern comparte centro de la zaga con el propio Militao. En los carriles, se impone la veteranía de Carvajal y la potencia física de Mendy, que completarán el elenco de defensas blancos.

La batalla por el centro del campo, clave en el partido

Dosificados durante la mayoría de los partidos debido a su edad, Kroos y Modric serán titulares en el derbi. No es hora de reservarse nada y en Cocha Espina lo saben. Completará el centro del campo Tchouameni, el sustituto de Casemiro que, hasta ahora, tan buen rendimiento está dando. Queda por ver si ese portentoso centro del campo lo potenciará Fede Valverde. El uruguayo está enamorando al Bernabéu que, pese a que no se caracteriza por su efusividad en las gradas, muestra cierto cariño por “El Pajarito”. Tiende el Madrid a armarse con cuatro centrocampistas para los partidos grandes y este podría no ser una excepción. Ambos entrenadores saben de la importancia de dominar la medular, pues parte del partido está ahí y, por ello, se decantarán por jugadores que mezclen buen manejo del balón y presencia física.

Benzema marca el Derbi

El jugador más determinante de las dos plantillas podría perderse el Derbi. La posible baja del francés marca el partid, pues su presencia condiciona tanto los planes de su entrenador como los del Cholo Simeone. Lo que parece seguro es que las bandas serán ocupadas por los brasileños Rodrygo y Vinicius, velocidad y mucho talento al servicio del Campeón de liga. A su vez, Vinicius ha sido protagonista tanto por su juego dentro del campo como por su polémica fuera de él. Protagonista principal en la previa por sus polémicas celebraciones, las cuales han llevado incluso a compañeros de equipo a llamarle la atención, el brasileño llega como referencia de ataque en caso de no estar Benzema. El puesto del delantero francés podría ocuparlo Valverde, modificando su posición para apoyar el centro del campo, o Hazard, opción que parece menos probable, ya que el belga no acaba de convencer a Ancelotti como falso nueve.

Fuente: Instagram Oficial del Real Madrid

Sea como sea, el espectáculo está garantizado. El Madrid buscará dar continuidad a este impresionante inicio de temporada y el Atlético dar la vuelta a una situación que podría complicarse en caso de no ganar.

A su vez, el Metropolitano, que colgará el cartel de “No hay billetes” se prepara para un nuevo derbi tras los polémicos derbis pasados marcados por lemas que salían desde la grada y que rezaban “Con la prensa y los de amarillo, 120 años de pasillo” y “Orgullosos de no ser como vosotros”. Se espera un ambiente hostil con el equipo blanco, pues encarna todos los valores contrarios a los que el aficionado rojiblanco siente como propios. El duelo será precioso. Que gane el mejor. Y que vista de rojo y blanco