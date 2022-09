Ludmila y diez más

Esta vez sí, esta vez de verdad, la Liga Profesional de Fútbol Femenina daba su pistoletazo de salida y con ella la vuelta del nuevo renovado equipo rojiblanco. En la "primera segunda" jornada, las de Óscar Fernández se enfrentarían al Sevilla, otro de los aspirantes a los puestos altos de la tabla, con el objetivo de llevar los tres puntos inaugurales a Madrid.

El silbido que todo el mundo estaba esperando

Y por fin sonó el pitido inicial que tanto esperaban los aficionados al fútbol femenino, y sobre todo los aficionados colchoneros y sevillistas. Las rojiblancas llevaron la batuta del encuentro durante los primeros minutos, dejando incluso alguna jugada que las podría haber adelantado en el marcador, pero que finalmente no fue así.

Poco a poco pasaron los minutos y el Atleti se fue haciendo pequeño, al mismo tiempo que el Sevilla crecía en el campo, lo que dejó unos minutos para que las locales enseñasen su arsenal ofensivo, al mismo tiempo que Lola Gallardo y la defensa rojiblanca se protegían de los ataques sevillistas. Por otro lado, el ataque de las colchoneras se convirtió en, como se dice en las conversaciones típicas de bar, balones a Ludmila y que invente, táctica que no tuvo mucha efectividad.

Y como si un partido de tenis se tratase, el Atleti volvería a tener su oportunidad recuperando el control del juego en el último tercio de la primera parte. Toda la fortuna que le faltaría a las rojiblancas en ataque durante la primera parte, sería la que el fútbol le devolvería en su primer gol en la Liga F. Ajibade recogería un balón llovido y se internaría en el área, con la suerte de que al golpear el balón, este rebotaría en una de las defensoras sevillistas, dejando el balón en el fondo de la red.

Ajibade celebrando su gol con sus compañeras | Foto: Atlético de Madrid

Tras el gol, los minutos hasta el descanso pasarían sin pena ni gloria, a sabiendas de que aún quedaban unos muy largos cuarenta y cinco minutos en los que el Sevilla podría darle la vuelta al resultado o incluso el Atleti aumentar su ventaja, y así iba a ser

Cinco minutos necesitó el Sevilla para igualar el encuentro y volver a meter a las locales en la lucha por la victoria. Un gran balón le llegó a Amanda, que esperaba en la banda, imaginó la trayectoria de la pelota y allí podría el centro, que remataría prácticamente a placer Inma Gabarro para poner el 1-1.

¿Ludmila ha vuelto?, o realmente nunca se fue

Y otros cinco minutos fueron los que le duró a las locales la alegría del empate, pues rápidamente aceleraron la primera parte las colchoneras después de un mal inicio de la segunda parte para volver a ponerse por delante. Esta vez sería Ludmila la que anotaría el gol, que tras un pase increíble a la espalda de la defensa sevillista por parte de Moraza, no tendría ninguna dificultad en regatear a la portera rival para acabar marcando a casi portería vacía. Volvía a estar por delante el Atleti, que empezaba a carburar poco a poco en los segundos cuarenta y cinco minutos.

Irene Guerrero perseguida por sus rivales | Foto: Atlético de Madrid

El segundo gol del Atlético de Madrid rompería el partido a favor de las colchoneras, pues parecía que el Sevilla había bajado los brazos y le regalaba al Atleti el control del encuentro. Las de Óscar no quisieron desaprovecharlo y volvieron a sumar al marcador, hasta en dos ocasiones. La primera fue una falta milimétrica centrada al punto de penalti que Maitane remataría, pero que las colegiadas anularían por fuera de juego. Y la segunda fue una jugada calcada a la del primer gol, además de ser con la misma protagonista, sin embargo, este sí que subiría al marcador, poniendo al Atleti con dos goles de ventaja a falta de media hora de partido.

Con el 1-3 en el luminoso, el Atleti buscó calmar el partido y evitarse sustos innecesarios, aunque el Sevilla no quería rendirse tan pronto. Los dos equipos, cada uno con sus intenciones y su juego, buscaron alcanzar sus objetivos, aunque en este caso el más acertado fue el Atlético de Madrid, que además de no dejar ningún hueco en defensa, aprovecharon las pocas oportunidades que tenían en ataque para recordarle a su rival que el partido no había acabado.

Ludmila anotando el segundo gol del partido | Foto: Atlético de Madrid

Ludmila pudo haber logrado su hat-trick, pero Diana Gomes se lo quiso robar. Otro de los "pases maravilla" del Atleti dejaba a la delantera brasileña sola contra Yoli, pero Diana, con la punta de su bota, alcanzó la pierna de Ludmila derribándola y no dejándola continuar con la jugada. Como era de esperar, la defensora sevillista vio la roja directa y tuvo que acabar el partido antes de tiempo.

El resultado no se movería más y el partido tampoco. Gran debut del Atlético de Madrid, sobre todo en la segunda parte, donde se pudo ver realmente el nivel del equipo colchonero. Ludmila llevó en volandas a su equipo, al igual que hizo durante la pretemporada, dejando claro que quiere ser importante otra vez y ayudar al Atleti a volver a ser ese equipo grande que un día fue.