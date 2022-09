Ancelotti: "Tenemos la estrategia del cansancio, hacemos pensar al rival que estamos cansados"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha hablado ante los medios sobre el partido que enfrentará a su equipo con el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Un encuentro en el que los blancos se juegan seguir invictos en LaLiga. Todo ha sido después del último entrenamiento antes del derbi y con la misma naturalidad que le representa.

El italiano ha hecho, sobre todo, un balance sobre su equipo. Además de abordar el caso Vinicius, protagonista en la rueda de prensa tras abordar 6 de las 14 preguntas al míster madrileño, se han tocado las situaciones con los jugadores lesionados: Militao, Karim Benzema y Lucas Vázquez, y el caso Asensio que en en una semana ha dado un giro de 360º.

“Caso Vinicius”

Carlo Ancelotti, al ser cuestionado por la polémica protagonizada por Vinicius, ha querido quitarle leña al fuego. "Creo que hay que destacar que en España no veo esa forma de racismo. Y sobre otras cosas me quedo con el comunicado del club y con el de Vinicius. Hablamos de fútbol, él está bien, con ganas de jugar este partido y ayudar al equipo a intentar ganarlo”, declaró.

Además ha querido dejar claro que no le preocupa esta situación y que no afecta al equipo ni a Vinicius porque no se trata en el vestuario ya que allí solo hablan de fútbol.

Partido difícil y abierto

Sobre el encuentro tiene claro que el Real Madrid no lo tiene fácil en el que espera el partido de siempre. Un rival muy competitivo con la misma cara de siempre. También señaló el ambiente que se encontrarán: “Solo es un partido de fútbol en campo rival y es normal que la afición del Atlético, que respeto mucho, apoye a su equipo”.

Ausencias en el campo

Ancelotti ha dejado claro que Eder Militao está de vuelta y jugará mañana: “Puede ser que juegue desde el principio o juegue una parte del partido, es una duda que tengo”.

Mientras tanto, la situación de Karim Benzema no va a ser la misma. El italiano lo ha descartado directamente al no ejercitarse esta mañana con el equipo. “Ha empezado a trabajar de manera individual, trabajará durante el parón para estar listo”, añadió.

Real Madrid y su “11”

Marco Asensio, en su entrada al campo ante el RB Leipzig para los últimos 30 minutos de partido, hizo un gran partido con buenos recortes y un golazo con la zurda desde la frontal del área. Le han cuestionado sobre él y su vuelta a la selección: "Esto es el fútbol, contento de que le convoquen y ahora está mejor".

Rodrygo

Otro de los jugadores cuestionados ha sido Rodrygo Goes. Carlo Ancelotti llama a la calma, a tener paciencia para que siga mejorando. Poco a poco va teniendo más minutos, más oportunidades con la que va aprendiendo de los jugadores que tienen más experiencia.

Tras todo esto, el italiano se retiraba de la rueda de prensa para seguir preparando el derbi madrileño.