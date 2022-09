El Numancia mejora su imagen, pero sigue sin ganar

El Numancia fue incapaz de ganar al Murcia en el encuentro de ayer a las 21:30. Los sorianos se siguen mostrando sólidos en defensa pero no acaban de tener esa puntería en ataque para estrenar su casillero goleador. Y es que actualmente el equipo de Diego Martínez es el único de toda la categoría que no ha marcado ni un solo gol en las primeras cuatro jornadas. Otra mala noticia es la situación clasificatoria, donde el Numancia es el último con tan solo 2 puntos de los 12 que se han disputado hasta el momento. No obstante, el juego de los sorianos ha mejorado notablemente en las dos últimas jornadas y todo hace indicar que los resultados llegarán pronto.

Salía Diego Martínez con Isma Gil en portería, y línea defensiva formada por Borja San Emeterio, Dani Sánchez, Fer Román y Gorka Pérez. En el centro del campo Bonaldo suplía al lesionado Cotán y Jordi Tur repetía titularidad. Arriba, Carrillo y David González apoyaban a la doble punta formada por Rubén Mesa y Mario Barco.

Una primera parte in crescendo

El Numancia fue de menos a más durante los primeros 45 minutos. Tras un inicio titubeante, donde el Real Murcia fue superior a los sorianos, el cuadro visitante se recompuso y fue acreedor de las mejores ocasiones.

La primera del encuentro fue para los murcianos. Isma Gil tuvo que desviar a córner un remate de Miku de espuela en el primer palo. Pero, a partir de ahí, no habría ocasiones locales. El conjunto soriano fue sacudiéndose el dominio del Real Murcia merced al buen hacer de Carrillo y David González con el balón. El propio Carrillo lo probaba con un disparo desde la frontal del área que se marchaba rozando el larguero de la meta local.

Pero los últimos 15 minutos del primer tiempo fueron un acoso y derribo del equipo soriano. Serna desbarataba una internada de Carrillo por banda derecha en la que al '10' numantino le faltó fuerza en el golpeo. Poco después era David González quien servía un córner en el que Fer Román y Gorka Pérez se estorbaban al rematar. Ya al filo del descanso, Serna se erigía en el héroe local al evitar por dos ocasiones el tanto numantino. La primera, tras un gran zurdazo de David González que desviaba a córner y, la segunda, tras el propio saque de esquina, atajando milagrosamente un cabezazo de Bonaldo desde el punto de penalti.

Igualdad en la segunda parte

Tras el descanso, el duelo se igualaría con un Murcia que buscaba el primer tanto como local de la temporada y un Numancia que no acababa de reencontrarse con el gol. El primer aviso lo daba Pablo Ganet con un disparo raso que se marchaba cerca del palo izquierdo de la portería de Isma Gil. El propio cancerbero rojillo desviaba un disparo de Pedro León que buscaba la escuadra.

Diego Martínez daba entrada a Mahicas, Valín, Jaume Pol, Moha y Toni Arranz por Mario Barco, San Emeterio, Carrillo, Mesa y Bonaldo. Ya en los minutos finales era el propio Moha quien lo probaba con un disparo que se marchaba desviado. David González tuvo la más clara del encuentro con un zurdazo que se estrelló en la madera de Serna. Pero no habría tiempo para más.

Con el empate a cero el Numancia se queda como colista en la clasificación tras la victoria del Cornellá frente al Atlético Baleares. Los sorianos son también el único equipo de la categoría que todavía no ha estrenado su casillero anotador. Pese a todo, las sensaciones de estos dos últimos partidos son de mejoría en el juego. La Nucía será una auténtica final la próxima jornada en Los Pajaritos.