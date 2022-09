La primera en casa

La Real ganó su primer partido de liga en casa. Un partido muy entretenido, con muchas ocasiones, especialmente para el cuadro local, ya que el encuentro acabó decantándose para el conjunto txuriurdin. Martín Zubimendi fue de lo más destacado de la tarde, junto a los goleadores Sorloth y Brais, y a un Take Kubo que estuvo muy activo por toda la zona de ataque.

Primera Parte

El partido comenzó con un ritmo alto, sobre todo, por parte de los locales y no pasaron ni dos minutos cuando llegó la primera ocasión de la tarde. Gorosabel probó suerte desde fuera del área con su pierna mala, pero el lanzamiento se fue muy desviado. El dominio txuriurdin fue la tónica principal del primer cuarto de hora del encuentro, sin embargo, los de Imanol solo dispararon una vez a puerta, pero el disparo de Kubo no puso en apuros a Álvaro Férnandez, en cambio, sí lo haría la presión del japonés tan solo dos minutos después. Se le hizo de noche al portero perico y Kubo tocó el balón lo suficiente para que Sorloth empujara el balón a puerta vacía. No tardó en llegar la respuesta visitante, y, en una jugada ensayada, bien ejecutada, llegó el gol del empate de Edu Expósito.

Aritz rematando un balón / Foto: Real Sociedad

Otra vez con las tablas en el electrónico, la Real volvió a coger la batuta del partido y siguió dominando como lo estuvo haciendo desde el primer momento. Sorloth estuvo cerca de volver a romper el empate, pero Álvaro, esta vez muy acertado, detuvo el testarazo del noruego. El que no falló fue Brais, que tras un robo de Merino, recibió el balón dentro del área y con un sutil toque con la zurda batió al guardameta visitante. Lo siguió intentando el Espanyol y Joselu estuvo cerca de empatar el partido en dos ocasiones, tras dos errores de Remiro y Silva, pero el gallego no acertó.

Segunda Parte

El segundo tiempo estuvo lejos del primero en cuanto a ritmo. La Real tuvo menos balón, pero eso no negó a los locales oportunidades para ampliar la ventaja. Hubo que esperar al minuto 57 para ver la primera ocasión de peligro. Sorloth probó suerte desde fuera con un disparo potente muy centrado que detuvo Álvaro. Seguían buscando el gol los de Imanol y, en un córner, Aritz estuvo muy cerca de marcar, pero el remate se le fue por encima de la portería.

Seguía llegando la Real, primero Silva y luego Kubo estuvieron muy cerca del gol, pero ninguno de los dos fue capaz de estrellar el esférico en el fondo de la red. El Espanyol seguía abajo en el marcador y le tocaba reaccionar. Lo hizo el conjunto perico y rozó el empate dos veces. Cabrera remató un centro de Darder y obligó a Remiro a estirarse para salvar a su equipo. Pocos minutos después, Darder como protagonista otra vez. El centrocampista vio como Zubeldia tocaba su disparo y complicaba las cosas a Remiro, pero el de Cascante, una vez más, salvó a los suyos. Momo Cho tuvo la última del partido tras una gran jugada de Aihen, pero cruzó demasiado su disparo.

Sustituciones

Imanol tardó en hacer los cambios. El primero fue en el 81, Kubo dejó su lugar a Turrientes. Dos minutos después, Silva fue sustituido por Cho. El último cambio fue en el 89, entró Zubeldia por Brais.

Por parte del Espanyol, Diego Martínez cambió a Omar El Hilali por Puado en el 54, Edu Expósito y Calero por Dani Gómez y Aleix Vidal en el 75 y Vini Souza por Pol Lozano en el 85.

Amonestaciones

Hubo tres amonestados en todo el partido y los tres fueron de la Real. Brais, Aritz y Sorloth fueron los tres que jugadores que vieron la amarilla.