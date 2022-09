Lopetegui: "Voy a hablar del presente"

El Sevilla afrontaba la semana previa al parón con tres encuentros a domicilio, algo que siempre es complicado y con su entrenador en la cuerda floja, estos partidos eran finales para Julen, quien tenía que salvar su puesto.

Tras un comienzo de temporada nefasto, parece que Lopetegui va poco a poco, adecuando las piezas correctamente y no ha perdido en sus tres visitas en una semana. Primero con la victoria ante el Espanyol, siguió con el empate en Champions ante el Copenhague y ha culminado con otro empate ante un Villarreal en clara línea ascendente.

Un punto en un campo difícil

Después de la visita al Ciutat de Valencia, Lopetegui ha dejado las siguientes declaraciones mostrándose satisfecho con el partido de su equipo: "Creo que por fases hemos hecho bien las cosas. Tuvimos que hacer tres cambios forzados por molestias en la segunda parte. Veníamos a por los tres, pero nos llevamos un punto de un campo complicado".

Además, se ha mostrado orgulloso de su equipo y así lo ha dicho, asegurando que ha visto un equipo que se ha dejado el alma en el campo y que han competido muy bien con jugadores que hace muy poco estaban en Segunda "B".

Visión de futuro optimista

Tras este resultado y no perder en toda la semana, el entrenador del conjunto de Nervión se ha mostrado con positividad de cara a la vuelta del parón: "Hablar de futuro se me hace muy complicado ahora, sinceramente. Voy a hablar del presente. Debemos añadir gente que nos haga crecer y tengamos más competencia. Tenemos que poner mejor a Suso, que Dolberg pueda jugar en mejor estado físico, que Januzaj pueda estar en una mejor condición tras no haber tenido pretemporada, que Nianzou se pueda asentar porque acaba de llegar, que recuperemos Marcao…".

Por último, Julen ha comentado sobre las posibilidades de entrar en Champions tras el mal comienzo liguero: "No hemos empezado de la mejor manera, creo que ya le pasó al Villareral el año pasado. Trataremos de coger la velocidad de crucero lo antes posible porque LaLiga es la competición que te da de comer. Este año estamos más lejos de esa zona Champions, pero trataremos de trabajar, crecer y competir", concluyó.