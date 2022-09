Gil Marín: "Fernando Torres entrenará al primer equipo"

El documental "Otra forma de entender la vida: siente lo que somos" del Atlético de Madrid no solo ha dejado atónito a los espectadores colchoneros. Las historias que se adentran en la nueva serie documental del club colchonero han roto la barrera emocional de la afición y los medios de comunicación se hacen eco de ello.

Si hace poco Miguel Ángel Marín apareció en los principales titulares de los medios de comunicación bajo el titular "Acabaré vendiendo el Atlético de Madrid", esta vez lo ha vuelto hacer, pero una forma muy diferente, y que agradará a toda la afición rojiblanca.

Y es que, el máximo accionista del club no tuvo ninguna duda y afirmó en una de sus apariciones en el documental que el exjugador y actual técnico en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, Fernando Torres, acabará siendo entrenador del primer equipo.

Fernando Torres dirigiendo un partido del Juvenil A del Atlético de Madrid esta temporada. Twitter: Atleti Academia.

"Algún día será entrenador del primer equipo del Atlético de Madrid", comenzó Marín, frase que no dio por finalizada: "Él no es uno más, sin duda. Él es un referente en la historia del Atlético de Madrid por todo. Y no tengo ninguna duda, no solo porque haya ganado la liga este año, de que va a ser un grandísimo entrenador", finalizó el máximo mandatario del club colchonero en una de sus diversas declaraciones del documental.

Por si fuera poco, la historia no acaba únicamente con las declaraciones del CEO rojiblanco, sino que, Enrique Cerezo, en la misma docuserie quiso engrandecer la figura del exdelantero rojiblanco. "A Fernando se le quiere como si fuera de la familia. Es un gran atlético, es un gran amigo, es un gran profesional, y sabe muy bien lo que quiere", declara el presidente del Atlético en el documental que ya está disponible en Amazon Prime.

Cartel oficial del documental: "Otra forma de entender la vida: Siente lo que somos". Foto: Página Oficial Atlético de Madrid.

En este momento, y después de las declaraciones de las figuras más importantes del órgano colchonero, las dudas y las preguntas de los aficionados se disparan: ¿En qué momento Torres dará el paso al primer equipo? ¿Será el sustituto natural de Simeone cuando este se marche del club?

No hay respuesta actualmente a ninguna de estas cuestiones, pero si algo se da por hecho y de forma más evidente después de estas declaraciones es que El Niño será algún día entrenador del club que le vio crecer.