Ousmane Dembélé: "Mi objetivo es ganar la Champions con el Barça"

La entrevista de Ousmane Dembélé para el programa 'Rothen s'enflamme', emitido en RMC, deja varios titulares donde hace autocrítica con su rendimiento en un pasado no tan lejano, comenta la situación actual del club, sus ambiciones y el papel de Xavi en su continuidad.

El francés admite que se encuentra en un gran momento de felicidad en su carrera. "Estoy muy bien, me siento muy bien en el Barça y tengo la confianza del técnico, del equipo y del Club. Y esto es bueno porque han pasado muchas cosas en los últimos años. Ahora todo el mundo habla de fútbol y esto es mucho mejor".

Es indudable que la primera etapa de Ousmane en Barcelona no fue como todos pensábamos que sería. Llegar a uno de los clubes más grandes del mundo, y por una cantidad con pocos precedentes en la historia del fútbol. El propio Dembélé hace acto de autocrítica. "Cuando llegué era muy joven, pero he podido crecer. De 2017 a 2021 perdí constantemente el tiempo por culpa de las lesiones. Constantemente me decían: "Si no trabajas, te estancarás" o "si no te pones más fuerte, te harás daño". Ya con Koeman hice el clic, pero ahora con Xavi, que me ha dado toda su confianza, he mejorado muchísimo y me siento muy bien".

También habló sobre su estado de forma, y la continuidad que ha tenido desde noviembre de 2021. "Cruzo los dedos y seguimos trabajando fuerte. He aprendido que debía trabajar para poder jugar y rendir". Después de acumular 13 lesiones, sumando más de 700 días de baja, el francés ha conseguido olvidar los fantasmas del pasado. "Tuve muchas lesiones en los isquiotibiales. Si no trabajas, te estancarás. Te vas a hacer daño, si no te fortaleces, me decían. Con Koeman y Xavi, mejoró".

En gran parte, el artífice de este cambio en el atacante francés ha sido Xavi. Se ha convertido en todo un referente para Ousmane, sin haber dudado ni un sólo segundo de su potencial. "Desde el primer momento que llegó noté la confianza de Xavi. Me vi obligado a quedarme". De igual forma, mencionó que su deseo siempre fue el de seguir vistiendo la camiseta blaugrana: "Recuerdo una reunión entre Xavi y yo en el mes de diciembre. Le dije que iba a firmar mi contrato".

Por último, habló sobre su sueño futbolístico: "Mi objetivo es ganar la Champions con el Barça, que el Club la recupere después de siete años. Al final, ganar títulos como la Liga o la Liga de Campeones es lo más importante".