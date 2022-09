Este Barça sí tiene colmillo

El FC Barcelona ha comenzado la temporada 2022/2023 con muy buenas sensaciones y grandes síntomas de mejoría y evolución respecto a lo que fue la plantilla en la anterior campaña. Tras un enorme esfuerzo y gracias a las famosas ‘palancas’, Joan Laporta y Mateu Alemany han conseguido confeccionar un auténtico equipazo dándole así a Xavi una plantilla para competir por absolutamente todo con nombres de alto calibre como Robert Lewandowski, Jules Koundé y el recién renovado Dembélé, además de buenos y jóvenes mimbres que se conservan como Pedri, Gavi o Araujo.

El catalán le ha lavado la cara a este equipo. Le ha dado una identidad ‘ADN Barça’ que no se veía desde los mejores tiempos de Luis Enrique con presión alta, laterales profundos, salida de balón impoluta y una tendencia vertical constante. Con el único lunar del empate en la primera jornada de liga ante el Rayo Vallecano, los blaugranas han tenido una trayectoria impoluta en el campeonato doméstico durante el presente curso con cinco victorias consecutivas en las que han anotado la friolera de 18 goles.

Aun así, no se puede negar que la asignatura pendiente de este Barcelona es la Champions League. ‘Esa copita linda’, como la llamó Messi en su día, que lleva resistiéndose desde 2015 y que ha provocado los mayores terremotos en el club desde la era de Gaspart y compañía. Esta nueva edición ha empezado con sabor agridulce ya que, a pesar de la goleada 5-1 al Viktoria Plzen, los de Xavi sucumbieron por un engañoso 2-0 en el Allianz Arena ante el Bayern Múnich, en un partido en el que pusieron al gigante alemán contra las cuerdas durante la mayoría del encuentro.

La nueva temporada también ha traído consigo el tan hablado cambio de ciclo. Con las reiteradas suplencias de Piqué y Jordi Alba y los numerosos descansos para Busquets, el míster ha dejado claro que el único con galones en el campo sigue siendo el último, como demostró en Alemania con una primera parte imperial, Gerard es ahora mismo el quinto central del equipo y Jordi el tercer lateral izquierdo, por detrás de Marcos Alonso y el emergente Baldé.

Aunque sin duda el salto de calidad definitivo para los azulgranas ha estado en la parte de arriba. Se ha pasado de una delantera en la que la estrella era un Aubameyang venido a menos (a pesar de su tremendo rendimiento), un Luuk De Jong con el cual hubo una clara romantización de su falta de cualidades para estar en un equipo de tan alto calibre, aun cuando fue capaz de rescatar muchos puntos importantes, y un Memphis Depay que fue sin duda el líder de un conjunto absolutamente deprimido durante toda la primera vuelta. Pero todo eso ha quedado atrás.

Los de Xavi han hecho el mejor inicio goleador del club desde la temporada 2017/2018

Este grupo ahora cuenta con unos mimbres de élite en la ofensiva. La incorporación de Raphinha desde el Leeds ha aportado desborde y un más que notable juego asociativo desde el primer día. A la incorporación del brasileño hay que sumarle la ya mencionada de Dembélé, la recuperación de Ansu Fati y un año más de desarrollo y adaptación al club de Ferrán Torres. Por último, no nos podemos olvidar de la joya de corona, la adquisicón del ganador de las dos últimas botas de oro, Robert Lewandowski.



​​​​​​Raphina en el amistoso ante el Manchester City| VAVEL Images

En definitiva, el ex-centrocampista está logrando realizar una transición dulce que no genere daños en el ritmo de los suyos, dándole el timón a jugadores como Araujo, Pedri, Ter Stegen o Dembélé, liderados por un Lewandowski colosal que está pulverizando registros. Un equipo joven, pero con los automatismos y las dinámicas que han funcionado toda la vida en Can Barça porque en este club, si hay algo claro, es que el estilo no se negocia.