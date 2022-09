Asensio mantiene la puerta abierta

Marco Asensio sigue siendo uno de los nombres propios de este Real Madrid. Pese a no haber contado con muchos minutos en este inicio de temporada, el balear ha sido protagonista por los rumores que le situaban fuera del conjunto merengue. Ahora, con el mercado cerrado, el futbolista ha concedido una entrevista en COPE en la que ha repasado este periodo convulso y las sensaciones que tiene de cara al futuro.

“Agosto fue un mes complicado por todas las cosas que salían. Había opciones, obviamente. Estoy feliz por la decisión que he tomado porque sigo confiando en que puedo ayudar al Real Madrid. Ha sido la decisión correcta y estoy con muchas ganas”, comentó Marco. Y es que el balear fue el foco de muchas críticas el pasado verano, acusándole incluso de se un jugador "cómodo" por no buscar su salida de la casa blanca.

También se centró el foco en Marco cuando, frente al Mallorca, se enfadó por no poder salir a jugar. El balear lo califica ahora como "una anécdota" y asegura que el enfado fue porque "pensaba que podía ayudar al equipo". Además, también añadió que con Ancelotti no tiene "ningún problema" y que es una persona que "se hace querer".

Asensio, sonriente, celebra su gol junto al resto del equipo | Foto: @realmadrid

Sin embargo, su gol contra el RB Leipzig en la UEFA Champions League que supuso el definitivo 2-0 sirvió también para encontrar un momento de reconciliación entre la grada y el futbolista. “Estoy feliz. Estoy en un buen momento. Respeto mucho a la afición. Son libres de opinar. Tenemos que ir a una para poder ganar muchas cosas. Recibir todo ese cariño es lo más importante. Refuerza para seguir dándolo todo", dijo.

Centrado en lo que viene

Los rumores sobre Marco no se han acabado con el cierre del mercado de fichajes veraniego. Pese a que aún se mantiene viva la opción de la renovación con el Real Madrid, su nombre ya empieza a aparecer en las listas de muchos clubes de Europa y alguno con morbo incluido.

Asensio ha sido uno de los convocados para disputar los encuentros de la UEFA Nations League | Foto: @marcoasensio10

Según informó Mundo Deportivo el pasado martes, el nombre del atacante español se maneja en las oficinas del FC Barcelona para reforzar el ataque la próxima temporada. Aún así, Asensio no quiere participar de estos rumores y asegura estar centrado en lo que viene estos próximos meses. “No lo sé sinceramente. Como el Barça han salido muchos. Ni lo he valorado ni lo he pensado. No te puedo dar una respuesta. Vivo el presente. Me quiero centrar en estos meses: darlo todo en el Real Madrid y ayudar a la Selección a hacer un gran Mundial”, comentó Asensio.