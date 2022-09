Raúl Casañ: “Todos los equipos quieren ganar y nos hemos enfocado en nosotros”

Unionistas de Salamanca afronta una nueva jornada y tras no comenzar bien la temporada y sumar 2 puntos de 12 posibles, el equipo necesita sumar ya tres puntos e ir cogiendo moral.

Para ello, Raúl Casañ pasa por rueda de prensa de nuevo para analizar el encuentro ante el Mérida: "Queremos ganar todos los partidos y cada uno que pase lo deseamos más, pero tampoco es el fin del mundo. No es una situación dramática y hay buen fútbol. Los ánimos están bien y hay ese punto de buscar la victoria".

Sobre si el equipo puede tener o no ansiedad fue claro: "Todos los equipos quieren ganar y nos hemos enfocado en nosotros. Los chicos están bien y hay cosas que destacar".

En cuanto a las bajas que tiene el equipo, Casañ lo confirmó: "De Miguel no llega y Ramiro tampoco, que sufrió una entrada el otro día y tiene un golpe en la rodilla. Entran Mubarak y Tarek en la lista. Borja lleva su ciclo de recuperación y está en Madrid. Todos los jugadores son importantes y De Miguel viene de ser una referencia. Todos esperamos que juegue. No podemos estar lamentándonos de que no estén. Pasa en todos los equipos esto".

Casañ fue preguntado sobre la posibilidad de incorporar un 9: "Estoy contento con la plantilla, con los que juegan y los que no. Se les exigen cosas y son once los que juegan".

"Cuantos más partidos pasan, más probabilidades hay de que lo hagan"

El Mérida no ha conseguido aún ver puerta, y Unionistas sí, lleva tres tantos, Casañ fue cuestionado sobre ello: "Cuantos más partidos pasan, más probabilidades hay de que lo hagan. Es un equipo que defiende muy bien y que ha mantenido el bloque con incorporaciones a tener en cuenta".

También fue preguntado por la relación con Toni García, director deportivo del club: "Siempre que puede viene y eso es mejor. La comunicación es fluida".

Tras lesionarse Ramiro de nuevo, la duda está en si jugará Leal o Pedraza, Casañ fue claro: "Cuando ha jugado lo ha hecho bien. También está Pedraza. Es la duda. Mañana lo veréis", concluyó.