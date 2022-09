Previa AD Mérida vs Unionistas CF: necesidad de ambos en sumar tres puntos

Tres puntos en juego muy necesitados tanto para Mérida y Unionistas de Salamanca para salir esta jornada de los puestos de descenso, ya que ambos equipos no han comenzado la temporada como ellos hubieran querido antes de dar inicio en agosto. Los locales quieren cambiar la dinámica de resultados ante su afición, mientras que Unionistas, que estará acompañado por su gente en el Romano, quiere darle la primera alegría y seguir con las buenas sensaciones, pese a que el conjunto charro no ha logrado vencer en lo que llevamos de campaña 22/23.

Dos derrotas y un empate para el Mérida

No ha empezado muy bien el proyecto del Mérida tras ascender a Primera RFEF y es que el conjunto romano tiene dos derrotas y un empate en su casillero. La primera jornada cayó derrotado ante un gran Linares Deportivo en Linarejos, y en la segunda, asaltó el Romano el Deportivo de la Coruña al vencer por la mínima. En la tercera jornada y en un nuevo encuentro fuera de casa, los de Juanma Barrero empataron ante la Real Balompédica Linense a cero.

Dos empates y dos derrotas para Unionistas

No acaba de arrancar el proyecto de Unionistas en su segundo año en Primera RFEF y es que suma dos empates y dos derrotas. El Córdoba y el Real Madrid Castilla fueron los equipos que consiguieron sumar los tres puntos ante los blanquinegros, mientras que el Linares Deportivo y el Fuenlabrada fueron los conjuntos ante los que se sumaron los dos puntos que tiene Unionistas en la clasificación.

Marcos Báez, del filial, convocado

Novedad en la convocatoria de Unionistas, ya que uno de los canteranos que milita en el filial que ha empezado con muy buen pie en la Regional. Marcos Báez ha entrado en la convocatoria para el partido del Mérida AD que se disputará en el Estadio Romano José Fouto.

El jugador, que estuvo en la Unión Deportiva Santa Marta y en la Cultural Leonesa en su último año como juvenil, fue uno de los primeros fichajes del filial, y tras rendir a un gran nivel durante la pretemporada a las órdenes de Raúl Casañ, el míster ha decidido convocarlo con primer equipo.

212 aficionados ya tienen su entrada

Unionistas de Salamanca siempre está acompañado en los desplazamientos y es por ello que en el Estadio Romano José Fouto estará acompañado por cerca de 300 aficionados. 212 ya tienen su entrada tras adquirirla en la sede del club situada en la Calle la Rúa, muy céntrica y que está ayudando al conjunto blanquinegro a tener más ingresos, según pudo confirmar Miguel Ampuero en la asamblea que tuvo Unionistas el día jueves.

Raúl Casañ: “Estoy contento con la plantilla, con los que juegan y los que no”

Preguntado el míster de Unionistas en rueda de prensa sobre si ve la posibilidad de incorporar un 9 al equipo o no fue claro: "Estoy contento con la plantilla, con los que juegan y los que no. Se les exigen cosas y son once los que juegan".

Además, también habló del rival que tiene enfrente Unionistas: "Cuantos más partidos pasan, más probabilidades hay de que lo hagan. Es un equipo que defiende muy bien y que ha mantenido el bloque con incorporaciones a tener en cuenta". También confirmó las bajas que tiene el equipo: "De Miguel no llega y Ramiro tampoco, que sufrió una entrada el otro día y tiene un golpe en la rodilla. Entran Mubarak y Tarek en la lista. Borja lleva su ciclo de recuperación y está en Madrid. Todos los jugadores son importantes y De Miguel viene de ser una referencia. Todos esperamos que juegue. No podemos estar lamentándonos de que no estén. Pasa en todos los equipos esto".

Insports TV dará el partido tras coger los derechos de Primera RFEF

Ya no es Footters la encargada de dar el partido y la Primera RFEF, sino que la Federación dio a principios de temporada los derechos a Insports TV, dónde con registrarte y pagar la suscripción que quiera podrá ver los veinte partidos de las 38 jornadas de los dos grupos.

Posibles onces iniciales:

AD Mérida: Javi Montoya, Erik Ruiz, Nacho, Álvaro Ramón, Pipe, Luis Acosta, Kamal, José Artiles, Larrubia, Viñuela, Lolo Plá

Unionistas: Salva de la Cruz, Mario Gómez, Alfredo Pedraza, Jon Rojo, David Vicente, Tropi, Héctor Nespral, Raúl Beneit, Mario Losada, Iván Chapela, Carlos de la Nava.