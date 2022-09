Karanka: "Estamos mejorando con todas las contras que tenemos"

Aitor Karanka, entrenador del Granada CF, ha comparecido ante los medios de comunicación después de que el club granadinista perdiera este pasado lunes ante la UD Las Palmas (2-0). El bilbaíno ha asegurado que están empezando, por lo que ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a la afición después de ver que hace un mes ganaron los tres partidos y parecía que habían "ascendido" y dijo que "iban a venir curvas". "Ya se ve. Aprendemos de lo que ocurre", ha señalado.

Sobre el duelo, Karanka ha visto momentos buenos de los suyos, sobre todo de cara a la competitividad: "Estamos mejorando con todas las contras que tenemos. Hemos tenidos varios desajustes y el gol en la primera parte, viniendo de la falta de intensidad en la acción". A la UD Las Palmas la ha calificado como un equipo "trabajado y con calidad", que cuenta "con gente de cantera, con buen entrenador, con muchos partidos", por lo que se siente a gusto de ver que su equipo le ha "competido".

Del penalti no ha hablado mucho, sobre todo porque ha reconocido que no lo ha visto, por lo que no lo ha querido valorar "si es o no". "Quiero estar más pendiente de nosotros y seguir mejorando", ha dicho.

Algo a destacar fue el punto de vista de Karanka sobre el tema de la suspensión, ya que él cree que se podría haber jugado el sábado: "Hablar de viajes y suspensión sonaría a excusa. Nos sorprendió el hecho de que nada más aterrizar se suspendiera el partido al lunes. Viendo la situación, podríamos haber disputado el partido ayer como tocaba, pero bueno, el equipo sigue creciendo con todas las adversidades que tiene y sigue trabajando".

"Ayer, por lo que vimos en el hotel, no llovió. Cuando hay una inclemencia el árbitro dicta si se juega o no horas antes. Sorprendió que se decidiera un día antes", ha exclamado.

El tema de las bajas tampoco lo ha querido destacar mucho, ya que "hay que superarlo" viendo la plantilla que tiene y "estando todos en cualidades para jugar".

Sobre la semana, el técnico del equipo nazarí ha asegurado que la afrontan "con las mismas ganas de siempre". "Sigo siendo igual de optimista o más que hace un mes viendo que con el tiempo hay más jugadores disponibles, que participan y con grandes cualidades. Hemos pasado malos partidos y estamos aprendiendo", ha sentenciado.