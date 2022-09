Take Kubo renace en la Real

Takefusa Kubo está jugando a un gran nivel en este inicio de temporada en la Real Sociedad, esto no sería sorprendente si no fuera por sus últimas dos temporadas, cedido por el Real Madrid, primero fue al Villarreal, donde tuvieron que romper la cesión en el mercado de invierno, muestra clara de cómo le fue, después en ese mismo mercado a un Getafe en apuros, donde tuvo más importancia, pero tampoco mostró su mejor nivel, y la temporada pasada fue cedido al Mallorca, donde ya estuvo cedido en la temporada 19/20 dando un gran nivel, pero su año volvió a ser algo gris.

Recorrido en LaLiga

Take fue fichado por el Real Madrid en el verano de 2019, a sus 18 años ya era la estrella de Japón, ya que era el jugador más talentoso y el que más prometía, siendo Japón un país que no ha sacado grandes estrellas en su historia. Take ya había jugado anteriormente en las categorías inferiores del Barcelona por lo cual era un viejo conocido en España.

En su primera temporada fue cedido al Mallorca donde fue una de las sensaciones de la liga, aunque el equipo descendiera, Kubo mostró todo lo que se esperaba de él. Después de esa temporada fue cedido al Villarreal, donde no encontró sitio y tuvo que volver al Real Madrid en enero para probar suerte en el Getafe.

Consiguió participar en la salvación de los azulones y en verano cerró su cesión al Mallorca, donde ya había tenido una buena temporada anteriormente, pero esta vez no fue como se esperaba.

Kubo en el partido ante el Cádiz / Fuente: Getty Images

Fichaje por la Real

Este verano la Real entendió que era el momento de ir a por él, y así fue, consiguiendo el 50% de su pase por 6,5 millones. El jugador ya generaba dudas entre la afición por sus últimas temporadas, pero siendo el precio relativamente bajo, y sabiendo de su calidad, se sabía que la operación era buena.

En la Real ha contado con la confianza de Alguacil desde el primer minuto. Partiendo desde la banda, jugando por el centro en una delantera tan móvil como es el la de la Real, jugando de delantero... El nipón ha encontrado el contexto ideal para explotar su fútbol, un equipo que suele tener mucho el balón, y que le permite tener libertad para moverse por muchas zonas, sobre todo en el último tercio del campo.

Ya lleva 370 minutos en liga, con un gol y una asistencia, y según Transfermarkt, su valor ha aumentado en 2 millones, en sus últimas dos temporadas había bajado de 20 millones a 7,5 millones. Igualmente lo que transmite Kubo en el campo a parte de los números, es que se entiende a la perfección con sus compañeros, que se siente cómodo y que va a ir a más. Y esto es gracias a Alguacil que está entendiendo perfectamente lo que es Kubo, un mediapunta o segundo delantero que tiene que tener libertad por el campo para conducir contraataques, buscar romper líneas con el último pase, o acabar la jugada, dejando atrás al extremo puro que se estaba viendo en sus últimas temporadas.

Este año su mapa de calor es mucho más amplio que en los anteriores, y seguramente ese este siendo una de las razones de su mejora.