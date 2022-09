Un Granada CF desorientado a domicilio

Ya son muchos los que se preguntan a qué juega el Granada esta temporada. Tras el descenso del año pasado, en el club se esperaba poder estar entre los tres favoritos para volver a la mejor Liga del mundo, pero jugando así, es imposible.

Sin intensidad, sin ganas y sin lo más importante, competir fuera de casa, lo del ascenso pinta a ser una 'operación imposible' a día de hoy, porque el Granada no ha demostrado poder de reacción en los partidos a domicilio que se ha puesto por delante el rival.

Contra Las Palmas, el Granada se hundió más tras encajar el segundo gol, que llegó tras un dudoso penalti. Muchos aficionados no entienden el protocolo VAR ya que tras el pitido del colegiado señalando los 11 metros, donde esperaba bajo palos Raúl Fernández después de la lesión de André Ferreira, no le llamaron al monitor para así corregir el error clamoroso ya que se apreciaba claramente que el jugador Jonathan Viera se tropezaba con su propia pierna al intentar golpear el balón.

Hay que tener en cuenta también la gran cantidad de bajas en el Granada en este momento. Con las lesiones de André Ferreira y Cabaco ya son seis los jugadores que son baja por problemas físicos, a los que hay que sumarle otro dos, por problemas más graves, que son Neva y Torrente. A esta situación, se añadieron las bajas de Myrto Uzuni y Ricard Sanchez en Las Palmas debido a su convocatoria con sus respectivas selecciones nacionales, que dejaron al Granada sin dos pilares fundamentales en lo que va de temporada.

A pesar de todo lo sucedido, hay que pensar en el próximo partido, ya en terreno nazarí, para pensar que "después de la tormenta llega la calma”. Frente a la SD Huesca, Karanka podrá recuperar a dos de sus mejores efectivos tras su vuelta del parón internacional, entre ellos al máxima goleador de la Liga SmartBank, Myrto Uzuni, que tras llevar seis goles esta temporada en Granada, continúa de dulce, ya que tras comenzar de suplente en su partido frente a Israel, consiguió marcar un golazo a los diez minutos de su entrada, aunque eso no pudo evitar la derrota de su combinado nacional. En cambio, Ricard Sánchez, no ha podido gozar de muchos minutos en el combinado español sub 21, pues entró en el minuto 84 en la victoria por 1-4 frente a Rumanía sub 21 y de nuevo en el minuto 62 en la victoria por 3-0 frente a Noruega sub 21, aunque esta situación le permite llegar con las piernas más frescas al duelo frente a la SD Huesca, en la próxima jornada de la Liga SmartBank.