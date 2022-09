Previa Real Madrid CF vs Rosenborg Bk Kvinner: a seguir en Europa

Real Madrid y Rosenborg jugarán el miércoles 28 de septiembre en el Alfredo Di Stéfano. Una victoria que las llevará a seguir en Europa, todo a partir de las 8 de la tarde.

Las de Alberto Toril, esta vez, reciben a las noruegas con la intención de seguir ganando y mantener su racha invicta.

El equipo de Steinar Lein se pone rumbo a Madrid para medirse a un gran rival que no le puso las cosas fáciles en casa y mucho menos se las podrá ahora con el apoyo de su afición.

El camino a Europa

El Real Madrid ha comenzado la temporada tal cual la terminó, ganando. Su paso por la Previa a la Fase de grupo está siendo, por el momento, todo un éxito. De los partidos anteriores disputados la victoria se ha encontrado a favor de las blancas. Eso sí, manteniendo la porteria a 0 y con 10 goles.

La goleada fue ante el Sturm Grazz con un 6-0 en las que las blancas mostraron su ansía europea y en la que la delantera granadina, Esther, brilló por su propia ausencia.

Sin precedentes, las chicas entrenadas por Alberto Toril son favoritas para hacerse con la eliminatoria. Vienen de ganar en el Lerkendal Stadium por 0 goles a 3. Una gran Caroline Weir y la magia de Athenea les ha quitado, prácticamente, el sueño de continuar en Champions.

Hay que recordar, las blancas llevan un partido menos en Liga F que el resto de equipo. El mal tiempo y las tormentas en el archipiélago canario ha provocado que el partido, previsto para el domingo 25 de septiembre a las 9 de la noche, ante el Granadilla Tenerife se viera aplazado. Esto puede provocar que las blancas jueguen un par de partidos a la semana, teniendo en cuenta que pasen a la siguiente Fase en la que ya el FC Barcelona se une a la competición.

Jugadoras Real Madrid celebrando gol|| Twitter @realmadridfem

A por un pase casi imposible

Las nórdicas llegarán a Valdebebas habiendo perdido en casa y con una amplía diferencia que las deja sin apenas opciones de continuar en el campeonato europeo.

Los otros 2 partidos previos a las blancas, obtuvieron dos victorias contra, Breidablik y Minsk.

Las actuales subcampeonas de la liga noruega, visitan al Real Madrid en el último sprint de su temporada. Solo le han encajado 12 tantos, en su liga, convirtiéndolas en las menos goleadas. Su máxima anotadora es la joven Sara Fornes con un total de 6 goles.

Jugadoras Rosenborg en el aeropuerto hacia Madrid|| Twitter @RBKvinner

¡Ya en Madrid!

El equipo noruego ya se encuentra en tierras españolas, ya se encuentra en Madrid.

Llegaron el martes 26 de septiembre tras un largo día de viaje y actualmente, se encuentran concentradas en el hotel Hilton Madrid Airport.

Vi er på plass i Madrid etter en lang reisedag🖤🤍



Med i bagasjen hadde fem av våre jenter en norsk A-landslagsplass, blant dem debutant Cecilie Andreassen og comeback-kid Kristine Leine👇 pic.twitter.com/xaQcSuluI7 — Rosenborg BK Kvinner (@RBKvinner) September 26, 2022

Posible XI Inicial Real Madrid Club de Fútbol

Alberto Toril no se la jugará ya que no se fía de las noruegas y del gran poder que tiene. No se prevé que haga muchas rotaciones. Los ojos estarán puestos en Olga Carmona y Naomie Feller. En el último entrenamiento a la sevillana ya se ha visto entrenando con el grupo. Mañana podría volver a la titularidad y Svava al banquillo.

4-3-3||: Misa; Kenti Robles, Sousa, Rocío Gálvez, Olga Carmona; Toletti, Olofsson, Zornoza; Weir, Esther y Athenea.

Suplentes: Gérard, Fuente, Abelleira, Svava, Ivana Andrés, Maite Oroz, Nahikari, Lorena Navarro, Claudia Florentino, Moller, Lucía Rodríguez, Camacho y Paula Partido.

Posible XI Inicial Rosenborg Bk Kvinner

Lein puede que opte para salir al verde con estas 11 jugadoras: Naess, Leine, Harviken, Olsvik, Magnúsdóttir, Joramo, Hansen, Andreassen, Josendal y Nautnes.

Suplentes: Rulyte, Sneve, Varhus, Fornes, Horte, Nergard, Minde; Bronstad, Lein

Árbitras para el encuentro

Árbitra principal: Rebecca Welch (Inglaterra)

Árbitras asistentes: Natalie Aspinall (Inglaterra) y Franca Overtoom (Holanda)

Cuarta árbitra: Emily Heaslip (Inglaterra)