Victoria y a la Final Four

Se presentó en el último encuentro del grupo 3 de la Liga A para la Selección Española. Solo valía la victoria ante Portugal en el país luso. La derrota frente a Suiza en La Romareda en la penúltima jornada y la victoria de Portugal en República Checa hizo obligatorio que la Selección Española consiguiese los tres puntos.

El partido comenzó con algo de nerviosismo por parte de ambas selecciones. Ninguna de ellas querían quedarse fuera de la Final Four de la Nations League. En el minuto cuatro ya avisó la selección local que una falta lejana muy bien defendida por La Roja dejando en fuera de juego a los atacantes lusos. Minutos más tardes, la alta presión de España dio sus frutos y Pablo Sarabia buscó portería encontrándose antes con Danilo Pereira, quien desvió el balón. Fue una ida y venida de acercamientos por parte de ambas selecciones, aunque sin crear peligros mayores. Quizás Portugal, a pesar de que se podía conformar con el empate, en los primero minutos fue quién más activo estuvo.

Providencial ha sido Unai Simón. El guardameta del Athletic Club ha sido el héroe de la Selección Española con grandes intervenciones, sobre todo en la primera mitad, evitando en todo momento que Portugal no se fuese ganando al descanso. Mientras tanto, el resto de la Selección Española sin ocasionar peligro y sin visitar, ni siquiera de lejos, la portería de Diego Costa. Sin más se llegó al descanso con el cero a cero en el electrónico.

Acción de Pau Torres en los primeros compases de partido / Foto: @SeFutbol

El segundo periodo ha sido totalmente diferente. España ha jugado mucho mejor y causa de ello han sido los cambios realizados por Luis Enrique. El primero de estos ha sido la entrada da Sergio Busquets, indiscutible en el once titular. El pivote del FC Barcelona ha sido clave para comenzar desde atrás el juego de España, aunque ha estado impreciso en algunas ocasiones. El encuentro ha terminado de diferenciarlo la entrada de Gavi, Pedri, Nico Williams y Yeremi Pino. En resumen, el futuro de la selección. Con ellos ha comenzado a moverse el juego de La Roja y la profundidad por bandas era mucho más amplia. Estos y Unai Simón, con paradas salvadoras, ha llevado a España a la victoria.

Nico Williams por su parte, recibió un balón nada más entrar y buscó portería. Más tarde, probó desde más lejos sin encontrar tampoco fortuna. En los últimos veinte minutos también ha estado muy activo en delantera Álvaro Morata, bajando a recibir balones, buscando espacios, esperando centro para rematar y demás trabajo de un atacante. Pasaban los minutos, el gol español no llegaba y Portugal era la clasificado ya que España ocupaba el segundo puesto. Pero los continuos acercamientos era la previa a la acción del gol. Un gran centro de Dani Carvajal, es rematado en forma de pase por Nico Williams, quien sirve en bandeja para Álvaro Morata que simplemente tuvo que empujarlo para darle el gol a España.

No solo anotó el tanto, sino que dio los tres valiosos puntos que necesitaba el combinado nacional español y metió a España en la Final Four que se jugará en el mes de junio de 2023 en una ronda final en la que ya esperaban Italia, Países Bajos, la que parece ser la anfitriona y país que albergará esta Final Four y Croacia. Tras el gol, Portugal buscó reaccionar, pero de nuevo Unai Simón estuvo providencial a un remate de Cristiano Ronaldo.

Morata, autor del gol y Nico Williams, el asistente, celebrando el gol de la victoria española / Foto: @SeFutbol

Alineaciones

Fernando Santos, seleccionador portugués salió con Diogo Costa en portería. Defensa de cuatro para Joao Cancelo y Nuno Mendes en los laterales y en el centro Ruben Dias y Danilo Pereira. Doble pivote para William Carvalho y Ruben Neves. Línea de tres con Diogo Jota y Bernardo Silva por la bandas y con Bruno Fernandes de media punta. En la Cristiano Ronaldo.

Por su pater, Luis Enrique ha hecho muchos cambios respecto al once que salió frente a Suiza. Solo han repetido Unai Simón, Pau Torres, Ferrán Torres y Pablo Sarabia. En portería ha jugado el portero vasco. Línea de cuatro para Carvajal, Hugo Guillamón, Pau Torres y Gayá. Centro del campo para Carlos Soler, Rodri y Koke. En la parcela atacante Ferrán Torres,, Morata y Pablo Sarabia.