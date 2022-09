Se logró, se sufrió

Partido importante para Borja Jiménez, cuestionado en las últimas horas, el míster blanquiazul disputaba un encuentro complicado. Visitaba Riazor el último clasificado y el último equipo en ser equipo de 1ªRFEF, el CF Talavera y el Dépor disputaban la 1ª jornada de liga, aplazada en su día por el caso Dux Internacional.

Muchos cambios en la alineación del Dépor, el míster quiso agitar el equipo y le funcionó en los primeros minutos de encuentro. Debut de Pablo Martínez, defensa de tres centrales en salida de balón y Narro y Trilli como carrileros profundos. Isi Gómez que en principio iba a ser titular, tuvo que ser sustituido por Olabe en el calentamiento.

Con todos estos alicientes fue sencillo que el Dépor entrase enchufado al encuentro, actualmente no hay otro jugador que esté más en forma en este equipo blanquiazul que Diego Villares, el mediocentro de Villalba volvía encontrarse con el gol. Jugada por la izquierda que terminaba en la frontal del área, sin pensárselo dos veces derechazo que se iba abriendo al palo largo, imposible para el meta visitante.

No quitaba el pie del acelerador el Dépor y pasada la media hora de encuentro lograba el segundo tanto del partido, centro de Rubén Díez que parece que toca Lapeña y acaba entrando en la portería. Finalmente, el central blanquiazul reconocía la autoría del gol a Rubén.

El Dépor que pese a dominar toda la primera parte se iba de bajón al descanso, disparo de Asier que Ian Mackay no logra atrapar, el rechace le cae a Escudero que no perdona y acorta distancia en el marcador. Tanto afición como jugadores se iban molestos por la concesión de ese tanto en los minutos finales de la primera mitad.

A la vuelta de vestuarios, el conjunto gallego volvió a salir con la intensidad y con la determinación necesaria para ampliar la ventaja en el marcador, así fue antes de la hora de encuentro. Apertura a banda derecha de Villares, Trilli el lateral derecho, pone el balón en el punto de penalti donde Bergantiños con algo de fortuna anota el tercero del Dépor.

Salió respondón el CF Talavera y siete minutos más tarde acortaba distancias, nuevamente Escudero era el goleador, el delantero talaverano aprovechaba un error defensivo, entre Narro y Pablo Martínez no eran capaces de despejar el balón, Álvaro Juan el asistente y Escudero nuevamente ejecutando, doblete del de Simancas.

El miedo llegaba a Riazor y más cuando cinco minutos después el killer del equipo talaverano estaba a centímetros de hacer su hat trick, un centro desde la izquierda no era rematado por Escudero. Los nervios se apoderaban de la grada blanquiazul y los cambios no ayudaban, Pablo Martínez y Trilli tenían que abandonar el terreno de juego con molestias musculares, Jaime y Antoñito entraban en su lugar. Providencial la entrada del lateral derecho, Álvaro Juan fue un puñal por banda izquierda, lo sufrió el Dépor en los minutos finales. El extremo ex de la Cultural y Deportiva Leonesa puso en apuros a la defensa blanquiazul, Antoñito estuvo providencial salvando el tanto del empate.

Los últimos minutos la afición blanquiazul animó y pitó a los suyos por lo mal que lo estaban pasando. Como juego el Dépor no acaba de arrancar, pero al final del encuentro los tres puntos quedaban en el feudo herculino. Once puntos en cinco encuentros, mejor registro que el año pasado a estas alturas de la temporada.

Pese a todo ello, los jugadores del Dépor se tuvieron que enfrentar a duras críticas y escuchar la recriminación de parte de la afición al finalizar el encuentro.

Los blanquiazules tendrán una nueva cita el próximo domingo a las 19:00 frente al SD San Fernando, equipo que visitará Riazor con cinco puntos en cinco encuentros. El entrenador Salva Ballesta ha catalogado al Dépor como el Real Madrid de la competición, así como uno de los aspirantes claros al ascenso, Racing de Ferrol, Cultural, Córdoba también los mete en el saco de favoritos.

VIDEO RESUMEN:

RUEDA DE PRENSA BORJA JIMÉNEZ:

Ficha Técnica:

RC Deportivo de La Coruña: Mackay, Trilli, Lapeña, P. Martinez, Víctor Narro, Olabe, Villares, Álex Bergantiños, Rubén Díez, Quiles y Mario Soriano. También jugaron: Antoñito, Raúl Carnero, Kuki Salazar, Jaime y Svensson.

CF Talavera: Rabanillo, Miguel Ángel Brau, Dani Ramos, David Morante, Álvaro Mayorga, Zanelli, Etxaburu, Lass, Souleymane, Álvaro Juan y Rodrigo Escudero. También jugaron: Ander Gayoso, Lolo Garrido, Javi Bueno, Giuliano y Bassiroi.

Goles: 1-0: Diego Villares, min.7; 2-0: Rubén Díez, min.33; 2-1: Escudero, min.40; 3-1: Álex Bergantiños, min.57; 3-2: Escudero, min.65

Árbitro: Miguel González Díaz

Estadio: Abanca Riazor, 12360 espectadores.