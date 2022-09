Un octubre de grandes encuentros

El Getafe continuará LaLiga el próximo sábado 1 de octubre, con el partido correspondiente a la jornada 7, donde jugará contra el Real Valladolid. El encuentro se disputará a las 16:15 horas en el Coliseum Alfonso Pérez. Los azulones, en el puesto 14, se enfrentarán al Valladolid, que se encuentra en el puesto 18, pero no deben confiarse pues la fuerza del equipo visitante tendrá que abatirse con una gran actitud por parte del equipo local.

El siguiente partido en el que el Getafe luchará por seguir ascendiendo en la tabla será contra el Real Madrid, que continúa invicto a día de hoy. El encuentro está previsto para el día 8 de octubre, a las 21:00 horas. El Azulón deberá batirse en duelo contra el primero de la clasificación. El Getafe necesitará estar al máximo para intentar plantarle cara al equipo visitante en esta octava jornada. Jugará en casa y con el aliento de su afición, el Getafe deberá ponerle las cosas difíciles al equipo visitante.

En la jornada 9, y después de dos choques en casa, el Getafe, como equipo visitante, se verá las caras ante el Rayo Vallecano. El encuentro que se disputará el día 14 de octubre, dará comienzo a las 21:00 horas. A tan solo dos puestos de diferencia se encuentran los rivales, Rayo Vallecano 12° y Getafe 14°, sin duda en esta jornada se vivirá un partidazo. Los equipos casi igualados en los números de la tabla se encontrarán en una continua lucha por la superación en la tabla clasificatoria.

La siguiente jornada tendrá lugar el día 18 de octubre a las 20:00 horas. El Getafe disputará el partido como local y deberá plantarle cara al Athletic, quien ocupa la cuarta posición en la clasificación. El encuentro será duro y digno de salir con las mayores ganas, el Getafe deberá continuar con la garra y plantarle cara al equipo vasco.

Jornada 11, el equipo azulón viaja al Abanca Balaídos para enfrentarse contra el Celta a las 21:00 horas, quien ocupa un puesto por encima del equipo azulón, 13. Partido duro donde debe salir a por los puntos de la victoria para seguir alejándose de los puestos de descenso.

Último encuentro del mes

El último encuentro del mes tendrá lugar el 30 de octubre y, a diferencia del resto, aún no hay hora para el encuentro. A pesar de eso hay una cosa segura, y es que el Getafe deberá plantarle cara al Elche que ocupa el último puesto en la tabla, pero no por ello hay que bajar la guardia. El equipo azulón no puede despistarse ni un segundo de sus objetivos. El Getafe no debe permitirse ningún despiste si quiere lograr los objetivos propuestos de la temporada.