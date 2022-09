El trabajo silencioso de Marc Cardona

Marc Cardona está siendo uno de los nombres propios del excelente inicio de temporada de la UD Las Palmas. El atacante leridano es, en estos momentos, el máximo goleador del cuadro amarillo y el segundo mejor artillero de la competición, solo por detrás de Myrto Uzuni. Su rendimiento a nivel individual ha sorprendido a propios y extraños, excepto a su entrenador. García Pimienta fue el primero (y quizás el único) que vio todas las cualidades que podía explotar del futbolista y ahora se están viendo los resultados.

Ante el Granada, Marc Cardona no fue capaz de ver portería. Acumula ya tres encuentros seguidos sin marcar desde que lo hiciera en la visita de la UD a Mendizorrotza. Sin embargo, su influencia en el juego, pese a que puede pasar inadvertida, está siendo clave para la propuesta de fútbol que quiere llevar a cabo el cuadro canario. Contra el conjunto nazarí, el catalán se vació por completo hasta que fue sustituido por Sandro Ramírez, que debutó con la elástica amarilla. Fue uno de los jugadores que más kilómetros recorrió y el trabajo que realiza sin balón está siendo alabado por su entrenador todas las semanas.

La apuesta de García Pimienta por Marc Cardona

Cardona es jugador de la UD Las Palmas por la insistencia que tuvo García Pimienta para su contratación. El presidente del conjunto amarillo, Miguel Ángel Ramírez, contaba semanas atrás que el fichaje del delantero había sido complicado, pues el equipo no podía permitirse pagar un traspaso y hubo que negociar con Osasuna para la rescisión de su contrato. Fueron semanas de tira y afloja con el conjunto rojillo hasta que se pudo llegar a un acuerdo.

Esta apuesta del técnico de la UD por el jugador venía dada porque ya lo había tenido bajo sus órdenes en Barcelona. Como técnico formador de la Masía, Pimi había visto crecer a Cardona desde que llegó en 2017 procedente del Atlético Sanluqueño. En el filial blaugrana tuvo la posibilidad de entrenarle y pese a que no ha sido el técnico que más veces lo ha entrenado, ha sido sin duda el que mejor rendimiento le ha sacado. Siete goles y una asistencia en doce partidos si sumamos las etapas que compartieron en el Barça B y la actual ahora en Las Palmas.

Aunque a un delantero se le mide por su aportación anotadora, lo cierto es que García Pimienta tenía en mente algo más que a un goleador. Si fuera únicamente por sus estadísticas, el fichaje ni se hubiera planteado, ya que el jugador solo había conseguido marcar seis tantos en las últimas tres temporadas. De hecho, la contratación del jugador fue bastante cuestionada por la afición amarilla. Sobre todo después de verle en acción durante la pretemporada, ya que no fue capaz de ver portería pese a disponer de multitud de ocasiones.

Marc Cardona en el partido entre Racing y Las Palmas | Fotografía: LaLiga

Sin embargo, para lo que quería implementar Pimi, Cardona se antojaba vital. La UD es un equipo que intenta ahogar a su rival en la presión. Recuperar en campo contrario y sobre todo robar tras pérdida son dos de los pilares defensivos del equipo y se necesita a un atacante, no solo que sea capaz de presionar durante todo el partido, sino que elija con inteligencia el momento para esa presión. El leridano es quien sube la línea de presión cuando el rival intenta construir en campo propio. Este atosigamiento suele terminar en que el defensor o el portero se quite el balón de encima con un despeje, lo que da muchas posibilidades al equipo de recuperar el balón.

El trabajo de Marc Cardona sin balón no termina ahí. Una de las principales labores de un nueve es la de fijar centrales y arrastrarlos con desmarques. Aunque parezca una tarea simple y que es capaz de hacer cualquier delantero, en la UD tiene una importancia más elevada que en otros equipos. Los hombres de calidad y los jugadores determinantes del cuadro canario no están en la delantera, sino en segunda línea. Los Jonathan Viera, Alberto Moleiro, Enzo Loiodice y compañía son los futbolistas de más talento del equipo y los que más peligro generan en ataque. Para que esto ocurra, necesitan tener espacios por dentro donde poder encarar, filtrar pases o buscar portería. Ahí es donde entra Cardona. Incansable, el jugador no para de hacer desmarques al espacio y jugar de espaldas a portería. El objetivo principal no es que reciba el balón, sino que se pueda crear ese espacio que pueda aprovechar un compañero.

El ejemplo perfecto es el primer gol que la UD consiguió anotar al Granada. Todas las cámaras (y con razón) enfocaron a Jonathan Viera, que con una jugada magistral asistió a Enzo Loiodice. Pero el trabajo silencioso de Marc Cardona es lo que genera el espacio que aprovecha el centrocampista francés. Hay dos defensores del cuadro nazarí marcando al catalán en el corazón del área, Cabaco y Quini. Miguel Rubio tiene que salir de zona para tapar a Viera, pero los otros dos (sobre todo el central uruguayo) se quedan con Marc. Es lo lógico, pues si el 21 intenta encontrar un pase en el interior del área, el destinatario más probable es el delantero centro. Es ahí cuando Enzo llega desde segunda línea y cuando Cabaco quiere tapar el disparo ya es demasiado tarde.

Todo este esfuerzo del jugador ha hecho que García Pimienta le siga dando continuidad. Junto a Sergi Cardona y Enzo Loiodice, es el único jugador de campo que ha sido titular en las siete jornadas de campeonato, jugando una media de 86 minutos por partido. Sin olvidar sus cifras goleadoras, que en este inicio liguero ha duplicado los tantos que anotó en las dos anteriores campañas. Su valor de mercado se ha disparado desde su llegada a la isla. Salió de Osasuna con un valor de 500.000 euros y antes de llegar al primer tercio del campeonato ha aumentado esa cifra hasta los 700.000, según datos de la web especializada Transfermarkt. Es junto a Álvaro Valles el único jugador de la UD que ha subido en la última actualización de estos valores.

Con la recuperación de Sandro Ramírez, se espera que García Pimienta vaya alternando la posición de delantero, dependiendo del planteamiento del rival. Más aún cuando Florin Andone regrese a la dinámica de grupo. Se le planteará un bendito problema al técnico amarillo, pues a día de hoy es muy complicado sentar a Marc Cardona.