Simeone: "Sabemos lo que nos vamos a encontrar"

¡Regresa la liga española después del parón de selecciones y lo hace con un partidazo como es un Sevilla-Atleti! Ambos equipos llegan al encuentro con necesidad de algo más que una victoria, por eso mismo el partido tiene mucha más importancia que simplemente sumar los tres puntos al marcador. Como es costumbre antes de los partidos, Simeone pasó por rueda de prensa para tratar diferentes temas antes del enfrentamiento, entre ellos el Mundial, Joao o la defensa rojiblanca.

Un gran rival para un gran partido

El Sevilla empieza la jornada en uno de los peores estados de forma que se recuerda en los últimos años, pero cualquiera sabe de lo que es capaz el equipo andaluz, por eso Simeone prefiere mantenerse con pies de plomo: "Trabajan en equipo, reacciona ante las dificultades, compitió muy bien con el Villarreal. Ha tenido estas semanas para trabajar con muchos futbolistas, y eso te genera trabajar con tranquilidad". No se deja atrás a Lopetegui, el cual califica como un grandísimo entrenador, además de excusar a su rival por los malos resultados: "El fútbol es como es, al Sevilla le ha tocado jugar partidos importantes y complejos, con grandes rivales.(...) Mañana sabemos lo que nos vamos a encontrar, un equipo que juega bien, con buena predisposición para atacar, nos imaginamos ese escenario".

La afición del Sevilla desplazada en el último partido | Foto: Sevilla FC

Otro de los temas más repetidos en las últimas semanas en el Atlético de Madrid son las variaciones en los onces iniciales, ya sea por el fondo de armario que maneja Simeone o simplemente por las lesiones que ha ido arrastrando el club rojiblanco, sin embargo el Cholo lo deja claro: "El otro leía lo bien que lo hace el Madrid porque rota continuamente. El resultado termina posicionando una pregunta pero en realidad es lo mismo".

Pocos problemas y demasiadas soluciones

Y en cuanto a los jugadores rojiblancos, se han sucedido muchas preguntas sobre algunos de ellos como el nivel de Joao Félix, a lo que el Cholo contestó que tanto él como la afición está esperando ver el mejor nivel del portugués y que sabe que con trabajo podrá lograrlo. La defensa rojiblanca también apareció en la rueda de prensa, sobre si jugarían Giménez y Savic juntos en defensa de cuatro, a lo que el técnico argentino respondió: "Defendemos con cinco, en el parado de la foto es cuatro pero defendiendo hay cinco porque el de banda persigue a su lateral derecho. No condiciona que estén, pueden jugar tres o cuatro, cinco, según la situación, pero fijense que lo hacen casi todos los equipos", o si Witsel jugará en el centro o como central: "Tenemos la opción de jugar con él de líbero o en el medio, introduciéndose como medio bajo y defendiendo como líbero, es una opción que nos da el futbolista cuando está en el campo". Y cerrando con la plantilla, dedicó unas palabras también a Antoine Griezmann, uno de los mejores jugadores del Atleti en las últimas semanas, sobre la situación que vive él como entrenador a la hora de decidir su jugar con él o no: "En realidad no hay ninguna dificultad, elegimos a los que creemos que tienen que empezar, a los que tienen que entrar y a partir de ahí lo único que importa es el resultado".

Griezmann rematando un balón durante el entrenamiento | Foto: Atlético de Madrid

Finalizando con la rueda de prensa, le preguntaron sobre que opinaba él sobre los jugadores, el mundial y su compromiso, pero como jugador que fue, salió en defensa de todos los profesionales de este deporte: "Hay que entender el contexto de la respuesta por cómo viene la pregunta. Si me dicen que estoy pensando todo el tiempo en el Mundial, digo que sí, pero cuando empieza un partido, te olvidas del Mundial, como cuando vas a jugar a la pelota con los amigos y te olvidas de lo que pasa en la familia. Hay que tener claro el contexto de la situación de un futbolista a 40 días para que empiece un Mundial".