Simeone: "El equipo volvió a jugar"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, compareció en rueda de prensa tras el partido frente al Sevilla FC celebrado el sábado 1 de octubre, correspondiente a la 7º jornada de LaLiga Santander.

Análisis del partido

La victoria este sábado de los colchoneros ha supuesto acabar con la racha negativa que habían acumulado en el Sánchez Pizjuán, donde no habían logrado ganar en ninguna las últimas 4 visitas, un dato al que el Cholo dio gran relevancia tras el partido: "Llevábamos años sin poder ganar en este campo y hoy otra vez el equipo volvió a jugar en equipo. Trabajar todos juntos, estar en un bloque donde estábamos cómodos y saliendo muy rápido", expuso el técnico, que no quiso olvidarse del primer goleador del partido: "Me pone muy contento por Llorente, porque es una posición que sé que lo puede hacer muy bien. Nos genera mucha velocidad adelante. Me voy con alegría a pesar de que pudimos sentenciar antes. Ese 0-2 siempre es peligroso, pero hicimos méritos para ganar más cómodos".

Cambio de sistema de juego

La apuesta de inicio de Diego Pablo Simeone sorprendió a todos los aficionados. Los colchoneros comenzaron el encuentro con un 4-4-2, dejando de lado el 5-3-2 por el que había apostado todo el inicio de temporada. "Interpretamos bien dónde teníamos que defender, cómo teníamos que presionar... y así las cosas son más simples. Las hicimos en equipo y cuando eso funciona, da gusto verlos trabajar en equipo", ha declarado el técnico, que no ha querido dejar de hacer autocrítica, señalando que el equipo puede jugar aún mejor: "Creo que nos llevamos muchas cosas buenas y para corregir, pero lo que más me gustó fue la intención, que el equipo trabaja bien en las cosas buenas que tenemos y explota el potencial del equipo".

La versatilidad de Witsel

Con el cambio de sistema juego, el ex centrocampista de Borussia Dortmund jugó de mediocentro, posición que desempeñaba habitualmente antes de aterrizar en la capital madrileña, y de ello, el técnico rojiblanco fue preguntado tras el partido: “Tiene cosas para mejorar, pero nos da esa tranquilidad para circular la pelota con esas transiciones", declaró el técnico.

Un Koke de récord

Si hay un jugador que hacía historia en este partido era Jorge 'Koke' Resurrección, que cumplía 554 partidos como rojiblanco, logrando superar a Adelardo, que contaba con 553 presencias, y el técnico no dudo en alabar a un jugador que desde su llegada ha sido incuestionable.

Koke y Simeone en un viaje con el Atlético de Madrid. Foto: Twitter Oficial Club Atlético de Madrid.

"Es difícil en poco tiempo expresar todo el sentimiento que tengo hacia la persona y después para el futbolista. Un tipo que se entregó, que nunca dudó en comprometerse y eso es difícil de ver. Ha sido un capitán ejemplar durante muchos años. Siempre he valorado que sabía lo que había que decir a quién, dónde y cuando. Como futbolista nos ha dado jerarquía, fuerza, trabajo…", terminó un Diego Pablo Simeone emocionado.

Mal inicio del rival en esta temporada

Otra de las cuestiones por las que el Cholo fue preguntado en rueda de prensa tras el partido, fue por el mal inicio del Sevilla FC este curso.

"No es fácil sustituir a futbolistas como Diego Carlos o Koundé. Son futbolistas de mucha jerarquía, hoy tiene otros chicos que deben adaptarse y el entrenador debe adaptarse. El Sevilla siempre tiene una apuesta valiente, con intención. Espero que se recupere porque es un equipo importante en LaLiga", declaró.

Savic y Giménez de vuelta al once

La presencia de Savic y Giménez como titulares era esperada por todos los seguidores colchoneros, pero nadie imaginaba que su vuelta fuera a ser tan determinante para el club. Los colchoneros volvieron a dejar su portería a cero, algo que no lograba desde la tercera jornada de LaLiga Santander y el Cholo no dudó en elogiar a los que, para él, forman su defensa tipo. "Durante años hemos mantenido una defensa estable y solo las lesiones nos han privado de tener a los muy buenos defensores que tenemos. Savic y Giménez, cuando están bien y sanos, nos dan esa seguridad defensiva, para a partir de ellos empezar a crecer. Les decía que ellos no salen en la foto porque salen los que marcan, pero los que ganan los partidos al final son ellos", declaró.

Descartada la lesión de Nahuel Molina

El técnico rojiblanco no quiso olvidarse tampoco del buen hacer de Nahuel Molina en el partido después de que se retirara lesionado a falta de 10 minutos de terminar el encuentro. "Sufrió un calambre, nada más y salió por precaución. Le vi mejor, tiene un potencial enorme y quiere mejorar, hay que ayudarlo y tener paciencia, aunque en el fútbol no existe. Debemos creer en lo que creemos que le sirve al equipo y va a ser un futbolista importante en el tiempo", concluyó el técnico del Atlético de Madrid en rueda de prensa.