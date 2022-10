Previa Girona vs Real Sociedad: vuelta a empezar

La Real visita Montilivi con la esperanza de volver a sumar de tres. Tras el parón, los de Imanol afrontan un tramo tan decisivo como exigente de la temporada. En poco más de un mes tendrán que competir en trece ocasiones, seis en el Reale Arena y siete como visitante, incluyendo los viajes a Moldavia y Chipre, y el encuentro de Copa del Rey, con el rival todavía por determinar. El técnico de Orio va a tener que arreglárselas sin los lesionados, que no son pocos. A las lesiones de larga duración de Sadiq y Oyarzabal se les suman Zubeldia, Barrenetxea, Cho y Le Normand. No todas son malas noticias las que llegan desde la enfermería de Zubieta, porque Carlos Fernández vuelve a una convocatoria de partido oficial quince meses después.

El Girona, por su parte, llega con buenas sensaciones tras firmar un buen inicio de temporada que le permite situarse tres puntos por encima del descenso al final de la jornada 7. Al igual que la Real, el Girona no se queda corto en cuanto a lesionados. Borja García, David López, Ibrahima Kébé, Reinier y Samu Sáiz se perderán el partido por lesión. Está por ver si Stuani y Yangel Herrera llegarán a tiempo para la ocasión. No se esperan rotaciones por parte de Michel, ya que, a diferencia de la Real, el Girona tiene un calendario bastante menos cargado por la no participación en competición europea, principalmente.

Situación de cada equipo

La Real se fue al parón tras vencer en casa al Espanyol en un muy buen partido, sobre todo la primera parte, que sirvió para sumar la tercera victoria en liga y la primera en casa en la competición doméstica tras la derrota y el empate ante Barcelona y Atlético de Madrid, respectivamente. Con actuaciones defensivas un poco peores que las del año pasado y un ataque que parece que va recuperando eficacia, la victoria serviría a los de Imanol para dormir séptimos en caso de que Osasuna y Atlético ganen sus partidos.

El Girona no fue capaz de ganar en casa del Betis el pasado 18 de septiembre. Pese a realizar un gran partido en el que tuvieron las mejores ocasiones del encuentro, los de Pellegrini pusieron toda la carne en el asador para que los tres puntos se quedaran en casa. A pesar de eso, el Girona suma ya 7 puntos, tres por encima del Almería, que marca la zona de descenso. Una victoria el domingo le serviría para igualar en puntos a la Real.

Enfrentamientos anteriores

Los dos equipos solo se han enfrentado en cuatro ocasiones en Primera División. Tres empates y una victoria para la Real. En la 2017-18, el resultado en tierras gerundenses fue un 1-1 en noviembre de 2017, con Eusebio al cargo del conjunto txuriurdin. Casi cinco meses después, ya en la primera etapa de Imanol, en abril de 2018, la Real goleó al Girona endosándole un demoledor 5-0, con goles de jugadores que ya no están como Canales, Juanmi y Januzaj.

Juanmi celebrando el gol en 2018 / Foto: Real Sociedad

La temporada siguiente también vio a estos dos equipos enfrentarse, pero ni en el Reale Arena ni en Montilivi hubo goles. Ambos partidos acabaron con empates a cero y a final de temporada, el Girona acabó descendiendo de categoría.

Imanol habló en rueda de prensa y recalcó la "ilusión y motivación" con la que afronta la plantilla este mes y medio previo al mundial. El técnico oriotarra ha dicho que "el equipo tiene claro como tiene que afrontar los partidos" y que "no tiene miedo, tiene ilusión".

Michel también es ambicioso y asegura que su equipo "está preparado para competir contra cualquiera". Tuvo muy buenas palabras hacia la Real diciendo: "La Real le gusta mucho, le parece un equipo para ver" y que "ellos quieren mejorar y la Real es un ejemplo".

Convocatorias

Girona: De momento no hay convocatoria oficial.

Real Sociedad: Remiro, Zubiaurre, Arana; Sola, Aritz, Aihen, Diego Rico, Gorosabel, Jon Pacheco, González de Zárate; Zubimendi, Illarra, Merino, Guevara, Brais Méndez, David Silva, Turrientes, Robert Navarro; Carlos Fernández, Take Kubo, Sorloth, Karrikaburu.

Onces probables

Girona: Juan Carlos; Arnau, Bueno, Bernardo, Juanpe, Miguel Gutiérrez; Aleix García, Oriol Romeu, Riquelme; Taty Castellanos, Stuani

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz, Jon Pacheco, Aihen; Zubimendi, Brais Méndez, Merino, David Silva; Take Kubo, Sorloth