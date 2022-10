Se acaba el crédito

El Dépor recibía a un siempre complicado San Fernando CD, un equipo que pese a no estar bien clasificado esta temporada, con tan sola una victoria en lo que va de campaña, la primera ante el AD Ceuta, allá por el mes de agosto. Desde entonces el conjunto entrenado por Salva Ballesta no conoce la victoria, dos empates y dos derrotas es el bagaje de los andaluces.

El Dépor por su parte, disputaba su segundo encuentro de la semana, después de la victoria por la mínima ante el Talavera de la Reina el miércoles en el estadio Abanca Riazor, el míster blanquiazul volvía a modificar el once inicial, Antoñito y Jaime Sánchez en defensa y Gorka Santamaria en el lugar de Quiles, jugador que estuvo entre algodones esta semana.

Dormido salía el Dépor en esta primera parte, a los diez minutos de encuentro los blanquiazules ya iban por debajo en el marcador. La banda izquierda es las que más sufría y por esa banda vendría el gol, gran contra de los visitantes era culminado por Gabri Martínez, el extremo batía a Ian Mackay con un disparo por debajo de las piernas.

Ni diez minutos y el Dépor ya tenía que remar en el partido, increíble los despistes defensivos del club gallego en los primeros minutos de los encuentros, no es la primera ocasión que los blanquiazules tienen que remontar el marcador.

La reacción blanquiazul tardó en llegar, hasta la media hora de encuentro los de Borja Jiménez no empezaron a despertar, el juego brusco y con muchas interrupciones que realizó el San Fernando CD, puso en problemas a los locales.

Los herculinos tuvieron en esta primera mitad varias ocasiones, no muy claras, pero ocasiones para poner en problemas al portero José Perales. El guardameta del San Fernando CD tan solo tuvo dos intervenciones de mérito, disparo de Rubén Díez que sacaba su mano izquierda y desviaba a córner y una gran salida de puños, fueron las dos jugadas de mérito del guardameta visitante.

La anécdota del partido fue el pitado del descanso del árbitro del encuentro, el colegiado decretó el descanso dos minutos antes del que el tiempo llegase a los cuarenta y cinco minutos.

Dos cambios a la salida de vestuarios intentaban que los blanquiazules cambiasen algo en el encuentro, Quiles y Pablo Martínez eran los elegidos y Jaime Sánchez y Antoñito los señalados por Borja Jiménez.

La ofensiva blanquiazul no funcionaba, y por muchos cambios que realizará el entrenador no encontraba la tecla que hicieses cambiar el chip a sus jugadores. La ocasiones no llegaban y el cuadro isleño comenzaba a perder tiempo, usando armas válidas en el partido para que la fluidez del juego del Dépor perdiese su eficacia.

A la hora de encuentro llegaba la jugada que pudo ayudar a los blanquiazules, la doble amarilla a Biabiany allanaba el camino a los coruñeses, pero, fue todo lo contrario, el equipo visitante se encerró atrás y fue algo que obligó al Dépor abrir el campo y realizar centros laterales, que los de Salva Ballesta supieron como defender. Una táctica que tenía más es estudiada el técnico visitante, así lo comentó en rueda de prensa, "Lo importante era quitarle el balón al Dépor y hacer que los nervios llegasen a ellos".

Ni los diez minutos de añadido, ni las ocasiones peligrosas de Ibai, Quiles y Olabe, cambiaron el marcador del encuentro. El pitido final fue un contraste de sensaciones, parte de la afición blanquiazul decidió cargar contra la directiva y contra el entrenador, mientras que otra parte animó a los suyos y les insistió en no bajar los brazos, ante los momentos difíciles que están viviendo (En cuanto a fútbol). Veremos que sucede en el próximo encuentro de los blanquiazules, visitan al Rayo Majadahonda el domingo a las 18:00.

Ficha Técnica:

RC Deportivo de La Coruña: Ian Mackay, Antoñito, Lapeña, Jaime Sánchez, Víctor Narro, Álex Bergantiños, Olabe, Villares, Mario Soriano, Rubén Díez y Gorka Santamaria. También jugaron: Ibai, Quiles, Martínez, Yeremay Hdez y Kuki Salazar.

San Fernando CD: José Perales, Antonio Marín, Manu Farrando, Dani Molina, Biabiany, Antonio Caballero, Gabri Martínez, Javi Navarro, Rubén del Campo, Rafa Páez y José Carlos Ramírez. También jugaron: Marcelo Dos Santos, Rodrigo Sanz, Goyo Medina y Lanchi.

Goles: 0-1: Gabri Martínez, min.8

Árbitro: Francisco García Riesgo.

Estadio: Abanca Riazor 16749 espectadores.

