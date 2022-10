Xavi: "Es un record importante que ojala se traduzca en títulos"

El Barça ganaba en el campo del Mallorca y con la victoria, Xavi lograba 18 partidos invicto a domicilio, un récord en la historia de La Liga, hasta el encuentro de ayer, el mejor registro para un entrenador fuera de casa era de Zinedine Zidane, que en su primer año con el Real Madrid sumó 17 partidos consecutivos sin perder.

Las palabras de Xavi

En sala de prensa, el técnico culer analizaba lo ocurrido ante el Mallorca: "Ha sido un partido muy complicado. Son tres puntos muy importantes, sobre todo después del parón. En partidos así, si no marcas el segundo, se puede complicar. Siempre es difícil atacar un sistema así, hay pocos espacios, hay que ser muy pulcro. Nos ha costado. La primera parte hemos estado bien, en la segunda hemos bajado y eso no lo podemos permitir. Hay que ir a por el segundo gol y ser más ambicioso", afirmaba Xavi, que pese a la victoria, no estaba muy satisfecho con el juego del equipo.

Volviendo al récord, el entrenador azulgrana se mostraba orgulloso por lo logrado, pero también ambicioso: " Estamos haciendo bien las cosas, es un récord importante que ojalá se traduzca en títulos. Contento porque el equipo compite bien, juega partidos complicados fuera y los está sacando. Significa que hay un trabajo detrás, que vamos por el buen camino", explicaba el de Terrassa.

A Xavi le preguntaron por los dos hombres más destacados del partido, Lewandowski y Ter Stegen, pero el míster destacaba el rendimiento colectivo: "Hemos estado bien en defensa, en circulación de pelota. La primera parte ha sido buena, en la segunda ha faltado ritmo. Ellos proponían un partido muy lento. Es verdad que ellos dos están a un nivel estelar, pero el equipo ha competido muy bien", dejaba claro el entrenador catalán.

Por último, el míster habló de Ansu Fati, que parece que poco a poco va recuperando su mejor nivel: "Ha estado muy bien. Estas dos semanas le han ido muy bien. Está a un nivel extraordinario. Se ha propuesto ser importante y lo va a ser", respondía Xavi.