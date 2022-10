Ancelotti: "No tenemos que meter excusas del parón, el partido no ha salido como queríamos"

La séptima jornada liguera quedará en Carlo Ancelotti para el recuerdo, el Real Madrid no pudo en casa ante Osasuna y empató por la mínima. Con esto los merengues dan por finalizada una racha de nueve partidos al hilo con victoria (en todas las competiciones), y se deja dos puntos en casa que le arrebatan el liderato de LaLiga.

En conferencia post-partido, el técnico italiano reconoció que su equipo no tuvo un partido bueno en términos generales y con muy poca intensidad por grandes tramos del juego.

No obstante, aseveró que la fecha FIFA no es una excusa para no ganar: "No tenemos que meter excusas del parón, tenemos que manejarlo. La plantilla es buena, hice unos cambios para dar prioridad a los jugadores que han entrenado aquí, pero el partido no ha salido como queríamos".

Penalti de Benzema

"Pensé en cambiarlo, pero tendría que haberlo hecho antes. Me recuerdo que después de Osasuna, Karim ha tirado los dos penaltis más importantes de la temporada contra el City y ha marcado. Es el mejor lanzador que tenemos y seguirá", aseveró el italiano referente al falló del delantero francés desde los once pasos esta noche.

Además respecto a su regreso a las canchas luego de un mes aproximadamente mencionó que "no ha sido su mejor partido y es una baja normal, ha entrenado muy fuerte, pero no esta fino y necesita trabajar para los próximos partidos".

Problema general

El entrenador blanco movió el banquillo desde el minuto 53', algo no tan habitual en el italiano. Al ser cuestionado por la rapidez de los cambios, explicó: "En general el partido no ha sido bueno, no ha sido lo que queríamos, la intensidad de la primera parte no ha sido buena porque éramos un equipo flojo. Sin intensidad sin balón, sin intensidad con balón, era un problema general. Luego del empate ha sido una segunda parte mejor, con un perfil de más intensidad e hice los cambios para meter piernas frescas".

Regreso del equipo 'frío'

"Al final hemos encajado un tiro por medio de un centro. Hemos encajado varias contras también. Si bien no jugamos a un ritmo muy intenso, el partido estaba controlado, y al final se merecíamos ganar", aseveró.

Primer empate de la temporada

A partir del minuto 78' el Real Madrid estuvo en cancha con superioridad numérica por la expulsión de David García: "La ventaja numérica fue cuando faltaba poco tiempo. Hemos intentado meter centros, pero ellos se encontraban mucho más cómodos con eso. No había espacio para jugar de otra manera y el partido no ha salido bien. Se podía arreglar con el penalti, pero en una temporada de liga esto puede pasar y ahora pensaremos en otra racha positiva".

¿Mariano por encima de Hazard?

"No. Mariano jugó porque era un partido que necesitaba un delantero centro fuerte de cabeza, y precisamente tuvo la oportunidad. Los últimos minutos no eran para la calidad de Hazard", afirmó Ancelotti.

Sin porterías a ceros en liga

De los 10 partidos que ha disputado la casa blanca en la temporada, solamente en los dos de Champions League ha logrado no encajar gol en contra: "Me preocupa eso, es un aspecto que se puede mejorar porque en Europa lo hemos hecho muy bien".

"Mañana tiene una prueba médica, es un problema de nervios en la ciática. Evaluaremos si puede jugar el miércoles", explicó el entrenador tras la baja de último momento del portero belga.

Estado vestuario post-partido

"Este es un equipo que cuando no gana no está contento, está triste. Ese es el motivo por el que el equipo ha ganado mucho el año pasado, porque el empate nos deja tristes y vamos a reaccionar pronto", concluyó en la rueda de prensa el italiano.