Xavi: "No es un partido definitivo, pero si muy importante"

Xavi Hernández salió a atender a los medios junto a Marcos Alonso en la previa del partido ante el Inter de Milán de la UEFA Champions League que se jugará mañana.

Inter

El entrenador asegura que el Inter de Milán es un equipo muy fuerte y que su estado de forma actual no es significativo respecto al enfrentamiento de mañana. Sobre el sistema de los italianos, Xavi comentó: "Tienen un sistema diferente a todo lo que nos hemos encontrado ahora. Juegan con dos puntas, algo que no se demasiado en España. Es un rival difícil: Llegamos en buena dinámica, pero eso se ha de demostrar. Ya perdonamos al Bayern. tenemos que igualar el juego de Múnich, pero con resultado". Sobre las bajas, el ex del Al-Saad elogió a los de Inzaghi sosteniendo que "tienen los movimientos automatizados, juegue quien juegue".

Líderes otra vez

El de Terrassa afirma lo siguiente: "Es un punto de moral y de confianza para nosotros. Es positivo. Señal de que las cosas se hacen bien, pero mañana es otra historia. Venimos de no puntuar en Múnich. Es el momento de rendir en esta competición".

Encajar pocos goles

Cuestionado sobre el buen momento defensivo de su conjunto, Xavi asevera que para él es importante "defender bien, defender alto". Posteriormente fue inquirido sobre la la línea de 3 a lo que el técnico azulgrana respondió: "La idea es tener el balón, dominar y someter al rival. Con línea de cuatro o de tres. Depende del rival muchas veces. Nos adaptamos para potenciar nuestra metodología. Para mí el fichaje de Marcos es extraordinario porque puede jugar en varios sitios. Es de los pocos zurdos que tenemos en la plantilla"

Sergi Roberto

Al ser preguntado por el lateral, el entrenador lo halagó insistiendo en que es una "garantía" y "un comodín perfecto". Se refirió al canterano como "un jugador que valoramos mucho los entrenadores".

Moral del equipo

El ex centrocampista ratifica: "Intento darles confianza. Creo que en Múnich fuimos superiores. Hablamos con los jugadores en grupo y de forma individual. El equipo lleva una buena dinámica y el rival no. Eso hay que demostrarlo".

Lewandowski interviene en la mitad de los goles

El entrenador incita a los demás jugadores a sumarse a la cuenta goleadora del equipo y alabó al polaco diciendo que "son números y su efectividad es la que es".

Messi

Sobre el posible regreso del astro Argentino, comentó lo siguiente: "Vamos a ver cómo se da. Yo le quiero mucho y le deseo lo mejor, pero no creo que sea el momento de hablar de eso. No creo que le hagamos un favor a él".

Liga o Champions, ¿cuál es más difícil?

Respecto a qué competición es más difícil de ganar, el míster asegura que la liga es "más justa" y que la en la Champions, a pesar de ser más difícil, "no siempre gana el mejor".

Los goles ya no valen doble

El técnico aseguró que este cambio le parece positivo, ya que "con la norma anterior se podía especular".

Pedri

"Siempre hay cosas que mejorar. Le decimos que genere juego, que sea trascendente. Es importante que los interiores sumen".

Gavi

"Ha crecido mucho. Ha crecido muy rápido. Ha madurado, no pierde rápido el balón y da una intensidad al juego que es una maravilla. Es un futbolista de un nivel espectacular y con 18 años".

Lautaro

"Es un futbolista importante, muy bueno. Va bien de espaldas, tiene buenos movimientos y es muy bueno. Muy interesante".

Se la juegan Inter y Barça

Al ser preguntado sobre si parece que se la van jugar entre los dos equipos, Xavi responde lo siguiente: "Pues parece que va a ser así porque los dos hemos perdido contra el Bayern. No podemos fallar ya".