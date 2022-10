Osasuna, señal de "stop" para el Real Madrid

Día gris en la capital blanca. Los locales llegaban a la séptima fecha de la competición liguera con la condición de invicto. Tras 9 victorias de 9 posibles en todas las competiciones, el conjunto blanco se afianzaba en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, en esta ocasión, no todo sería un camino de rosas.

Con las bajas de Luka Modrić y Thibaut Courtois, el Real Madrid se vestía de gala para recibir a los hombres de Jagoba Arrasate, con el aliciente de la vuelta de Karim Benzema a los terrenos de juego, tras un mes de lesión. El partido, tal y como se preveía, no sería sencillo. Unos primeros arreones de los visitantes, liderados por Abde, pondrían contra las cuerdas a un Real Madrid que se iría al descanso por delante en el marcador tras un centro-chut de Vinicius.

Vinicius Jr celebrando el primer tanto | Foto: @RealMadrid

Sin embargo, la alegría no duraría mucho en la capital. Un gran cabezazo de Kike García supondría el definitivo empate en un encuentro donde un penalti fallado por Benzema y un gol anulado también al delantero francés, no serían suficientes para romper el empate en el marcador. Osasuna, una vez más, se había convertido en la bestia negra de los blancos. Ya el año pasado, los rojillos también consiguieron arrebatar dos puntos a los blancos, tras una gran actuación defensiva.

Empate del Real Madrid contra Osasuna | Foto: @RealMadrid

No obstante, octubre será un mes complicado para los blancos. Con ocho partidos aún por disputar, los blancos deben hacer borrón y cuenta nueva. Cierto es que no fue su mejor partido. La falta de control en el centro del campo, despistes defensivos unido a las importantes lesiones de Modrić y Courtois y la reaparición de Benzema, quien todavía no se le nota al 100%, fueron claves en el presente empate. Sin embargo, son el Real Madrid.

Y, si de algo se está seguro, es que volverán. Volverán a levantarse. Volverán a recuperar el nivel que se espera del campeón de España y de Europa. Al fin y al cabo, a veces, es necesario dar un paso atrás, para dar dos hacia delante.