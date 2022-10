La aplanadora belga arrasó con un desafortunado Atleti

El Jan Breydelstadion se vistió de gala, ya que acogió uno de los duelos más interesantes de esta jornada. Brujas vs. Atlético de Madrid, dos equipos que llegaron en situaciones completamente opuestas, sin embargo, a los dos la victoria les serviría para seguir manteniendo con vida sus aspiraciones en esta competencia, por lo que lucharon desde el minuto uno para conseguirla, no obstante, solo uno fue capaz de dar un golpe sobre la mesa y ese fue el equipo belga.

Lucha incansable por el balón

En el arranque del encuentro, el Atlético de Madrid salió decidido a ponerse por delante del marcador, generando peligro y estando cerca del primero al minuto 7 tras un remate de Carrasco desde el borde del área que despejó la defensa local, sin embargo, tras dicha ocasión, el Brujas salió al ataque y logró llegar al área de Oblak tras una mano de Koke y un posterior tiro libre, pero el centro de Buchanan lo atajó el portero rojiblanco, no obstante, tras esta oportunidad, el equipo belga se agrandó.

Con el transcurrir de los minutos, el Brujas se asentó en campo visitante y llegaba por todos los sectores del campo a las aproximaciones de Oblak, pero hasta dicho momento, la defensa rojiblanca aguantó y cuando podía, salía a la contra y en una de esas, estuvo muy cerca de abrir el marcador tras una contra que finalizó Griezmann, no obstante, su remate lo despejó Mignolet, sin embargo, a eso apostaba al Atleti, a las contras rápidas.

Al minuto 25, el Atleti casi cantó gol tras un remate de Morata desde la frontal del área, pero Mignolet se quedó con el balón y le impidió al rojiblanco abrir la cuenta en el Jan Breydelstadion, no obstante, el conjunto colchonero logró encontrar la fórmula y llegaba con mucho peligro al área chica del portero belga.

Problemas en el conjunto rojiblanco

Trascurridos los primeros 30 minutos, el Atleti tuvo que sobreponerse de dos duros golpe. El primero, Marcos Llorente tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias en la parte posterior de su pierna y en su lugar entró Ángel Correa. El siguiente, en la primera situación clara que tuvo, Sowah anotó el 1-0 del encuentro y puso por delante al Brujas, equipo que solo había tenido una llegada de peligro al área de Oblak.

Tras el gol, el conjunto belga volvió a agrandarse y quería sentenciar el partido, por lo que buscó aumentar su diferencia en el marcador, mientras tanto, el Atleti no se desesperó, muy por el contrario, trató de empatar y aunque tuvo la última situación de peligro del primer tiempo, poco pudo hacer, por lo que se marchó a los vestuarios por debajo del casillero.

Todo cuesta arriba

En el arranque del segundo tiempo, tanto Brujas como Atlético de Madrid salieron con todo su poderío a luchar por el esférico y anotar, siendo el Atleti el que más cerca estuvo tras un disparo de Carrasco que se marchó, por muy poco, a un lado del travesaño, pero tras dicha ocasión, el conjunto rojiblanco intentó ser más agresivo y se posicionó en campo belga, por el contrario, el equipo local no bajaba los brazos y en cada situación que pudo, salió a anotar el segundo gol del compromiso.

En la última media hora del partido, la tónica no cambió, lo que sí cambió fue el marcador. Tras un mal rechace de Witsel, el balón le quedó a Jutglà, quien no dudó en rematar a portería y batir a Jan Oblak, anotando el segundo del partido.

Twitter: Club Brugges oficial

La fortuna no estuvo del lado colchonero

Tras el segundo tanto, el Atleti salió a achicar distancias en el marcador, pero la caprichosa no quiso entrar y aunque el equipo rojiblanco tuvo un par de situaciones para anotar, parece que no era su día y todo esto se vio reflejado al minuto 75. Tras una falta sobre Cunha dentro del área, Griezmann tuvo la gran ocasión de acortar distancias desde los once metros, pero su disparo pegó en el travesaño, no obstante, a la siguiente jugada se desquitó y reventó el arco rival, pero estaba en posición adelantada y el tanto fue anulado.

En los últimos diez minutos en partido, Mignolet fue el gran responsable de que el marcador no se moviera, ya que le sacó al Atleti varias pelotas peligrosas, entre ellas, una a Joao Felix y otra a Ángel Correa, por lo que marcador no se movió y el Atlético de Madrid cosechó su segunda derrota en la competición, resultados que lo catapultaron a la última plaza del grupo y empatados en puntos con Porto y Bayer Leverkusen, por el contrario, el Brujas se asienta en lo más alto con 9 puntos.