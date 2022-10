Carvajal: "Siempre surge el debate cuando el Real Madrid gana. Cuando gana otro, la meritocracia es justa"

Dani Carvajal atendió a los medios en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a madridistas y ucranianos este miércoles a las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. El español habló, entre otros temas, de cómo ve a Karim Benzema, del favoritismo del Madrid o de las palabras de Xavi Hernández.

Ganas de seguir ganando

El defensa merengue afirmó que no ha perdido el hambre de títulos: "Me siento muy afortunado por haber logrado cinco Copas de Europa. La clave está en resetearse. Los valores te enseñan a ganar siempre y luchar."

Además, habló también de los jóvenes del equipo: "No nos están robando protagonismo. En el futuro serán ellos los que tiren del equipo. Se está produciendo un cambio generacional y es normal. La clave es la buena sintonía entre jóvenes y veteranos de cara al futuro."

¿ El Madrid es favorito?

Otro de los temas que trató Carvajal fue el papel del conjunto merengue en esta edición de la Champions League: "Sabemos lo complicado que es ganar esta competición. No creo que nadie no nos vea como un rival que no es posible campeón."

Conflicto de Ucrania

También opinó acerca de la situación actual de Ucrania: "Es una pena que estemos en esta situación, con el éxodo que se ha producido. Ver al Shakhtar competir, con cuatro puntos a estas alturas, es algo bonito para evadir a los aficionados de la realidad."

Declaraciones de Xavi

Al igual que Ancelotti, el madrileño opinó sobre la afirmación del entrenador del FC Barcelona de que la Copa de Europa no siempre la gana el mejor: "El fútbol son resultados y gana el que más goles marca y menos encaja. Nosotros hemos sido los mejores en eso. Es complejo hablar de justicia. Son resultados. La última temporada hicimos una gran Liga y una Champions con altibajos, pero conseguimos alzar la copa. Siempre surge el debate cuando el Real Madrid gana. Cuando gana otro, la meritocracia es justa."

También dejó claro que cuando ganas cinco Champions en nueve años no es una cuestión de suerte.

¿Cómo se siente?

El lateral habló de sus sensaciones: "En lo personal me encuentro muy bien. Intentando coger la mejor forma física. Tenemos un Mundial dentro de seis o siete semanas y queremos llegar en el mejor momento del año. Venimos de un empate ante Osasuna, en un partido complicado. Pero eso es pasado. Mañana será difícil, contra el segundo de grupo. Será clave para asegurar la primera plaza."

Además, dio su opinión sobre lo que debe hacer como lateral: "A los laterales se les pide llegar ahora más al área rival, pero hay que tener un equilibrio. El lateral primero es defensa y luego es ataque. No siento la necesidad de sumarme al ataque, solamente de ayudar al equipo."

Dudas con Benzema

Carvajal, que recalcó lo exigente y cambiante que es el mundo del fútbol, aprovechó para defender a su compañero, Karim Benzema: "No creo que a Karim le influya meter o fallar un penalti. Se iría descontento, pero está por encima de todo eso. Para nosotros es indispensable, el mejor en su posición. Ojalá pueda marcar mañana dos o tres goles."

Calendario apretado

El español, además, afirmó que el calendario es muy exigente y que jugar cada tres días es muy complicado.

Miedo a lesionarse

Por último, Carvajal comentó que no piensa en una posible lesión en este momento y que está centrado en lo que viene con el Madrid: "No creo que nadie esté pensando en eso. Quedan seis o siete semanas aún. Te juegas la fase de grupos en un mes. Veremos si en los últimos días el temor a perderse el campeonato más especial influye."