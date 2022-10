Moldavia se torna de color txuri-urdin

La Real Sociedad consigue su tercera victoria consecutiva en Europa League tras ganar al Sheriff de Tiraspol en Chisinau, la capital de Moldavia. Un golazo por la escuadra de David Silva y una peinada de Aritz Elustondo tras una falta de Brais Méndez, dio la victoria al club donostiarra que lidera la clasificación con nueve puntos, seguido por el Manchester United con seis, el Sheriff con tres y el Omonia de Nicosia que aún no ha puntuado esta temporada.

Primera parte

El conjunto moldavo comenzaba el partido con gran potencia y rapidez en las jugadas. Jugadores como Cedric, con un gran disparo desde fuera del área que ponía en peligro a Remiro, mostraba a los donostiarras cuáles eran las intenciones del Sheriff.

Llegábamos a la mitad del primer tiempo y ambos equipos continuaban atacando y llegando hasta dentro del área. Pero ninguno conseguía finalizar con gol. Aunque la posesión estaba del lado de la Real, con un 70%, los moldavos aprovechaban cada oportunidad para meterse "hasta la cocina", amenazando de gran manera la portería de Remiro, que llevaba ya 2 paradas peligrosas en solo veinte minutos.

El partido continuaba de la misma forma que hasta ahora, grandes acciones ofensivas de ambos equipos que acababan en nada. Sobre todo destacar la gran labor defensiva de Alex Sola, salvando a la Real de un contraataque que tuvo que parar con una falta, eso sí, llevándose una amarilla. Y también destacar la rapidez y calidad individual de jugadores como Rasheed o Cedric, del equipo local, que llevaban desde el primer minuto dando dolores de cabeza a la defensa donostiarra.

La Real no se encontraba cómoda, se perdían muchos balones debido a la gran cantidad de pases sin pensarlo bien que eran interceptados por el Sheriff, que era mucho más rápido. Finalizaba el primer con cero goles en el marcador, un 65% de posesión para la Real y solamente un tiro a puerta frente a los tres tiros del club moldavo.

Twitter: Real Sociedad Oficial

Segunda parte

La segunda mitad comenzaba de la misma forma, pero tras una muy buena jugada y pases rápidos, David Silva le quitaba las telarañas a la portería con un gran disparo que iba directo a la escuadra. La Real comenzaba ganando la segunda parte, cuestión que preocupaba debido a la fortaleza y rapidez defensiva del Sheriff, tal como se vió a lo largo del primer tiempo.

En el 61´ el capitán, Aritz Elustondo, marcaba un golazo de cabeza tras una gran asistencia de Brais Méndez de falta. La Real volvía a marcar y se adelantaba ya por dos goles, pero no solo se adelantaba en el partido, también se alejaba del Manchester United, que estaba jugando ante el Omonia de Nicosia e iba ganando 1-2.

El Sheriff no se venía abajo, continuaba atacando, no de forma exitosa, pero seguía intentándolo. La tarjeta roja que le mostraron al jugador local, Kyabou, ha sido uno de los mayores problemas del Sheriff, que no encontraban la manera de penetrar en la defensa donostiarra como en la primera parte. La Real a la mitad del segundo tiempo llevaba tres disparos y dos goles, pero el Sheriff llevaba cuatro, tres de ellos antes de la expulsión del jugador maliense.

A lo largo de los minutos finales, la Real bajó mucho el ritmo. El conjunto txuri-urdin prefería hacer pases seguros ante la presión del Sheriff y devolver el balón a los centrales antes que iniciar un ataque ofensivo. Incluso los mismos jugadores del equipo moldavo, al llegar al tiempo añadido, dejaron de ejercer presión. El partido ya estaba decidido.

Twitter: Real Sociedad Oficial

Finalmente el partido acababa por cero goles a dos en el estadio provisional del Sheriff, el Stadionul Zimbru, debido a que Tiraspol, la ciudad del equipo local, se encuentra en Transnistria, una zona que ha declarado la independencia de Moldavia y que desde hace años cuenta con tropas rusas en su territorio, cuestión que no gusta a la UEFA. Pero dejando a otro lado lo extradeportivo, la Real consigue una gran victoria que les sirve para seguir reinando en el Grupo E de la Europa League y buscar la épica, pasar a la fase eliminatoria imbatidos.