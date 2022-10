Previa SD Ponferradina - Granada CF: reencontrarse consigo mismo a domicilio

La Liga Santander afronta esta semana la celebración de su novena jornada, que enfrentará en El Toralín a la Ponferradina CF y al Granada CF. Un partido importante para ambos conjuntos, puesto que los locales quieren conseguir una victoria ante su afición tras los últimos tropiezos, mientras que el Granada CF quiere cambiar la imagen pobre de las últimas semanas con una importante victoria a domicilio que le sirva para poder volver a entrar en los puestos de promoción.

Volver a vencer ante su afición

La SD Ponferradina afronta este partido tras perder 3-1 en Mendizorroza con el Deportivo Alavés en un partido muy complicado. Así pues, el equipo se encuentra actualmente en la decimotercera posición de la tabla clasificatoria con 10 puntos, estando a cuatro de los puestos que dan plaza a Playoff. De esta manera, la Ponferradina lleva un balance en lo que llevamos de temporada de tres victorias, un empate y cuatro derrotas, y destaca por su irregularidad, sobre todo en casa, donde solo ha conseguido llevarse los tres puntos en una sola ocasión, en la segunda jornada frente a la UD Ibiza por 2-1. Ante esta situación, el equipo dirigido por José Gomes aspira a volver a la senda de la victoria en el Toralín esta jornada y volver a acercarse a los puestos de promoción.

La temporada de la “Deportiva” comenzó con dos victorias en las primeras dos jornadas, ante el Cartagena FC y la UD Ibiza, aunque a partir de ahí el nivel del equipo se ha visto afectado por su irregularidad. La Ponferradina encadenó hasta tres derrotas consecutivas ante la SD Eibar, el Real Sporting de Gijón y el Real Zaragoza, aunque esa pequeña crisis se apaciguó con la victoria a domicilio frente al Albacete CF, última victoria hasta el momento. Así pues, el conjunto del Bierzo buscará un nuevo triunfo que le sirva para volver a la regularidad.

Para este partido, José Gomes tiene la única baja por lesión de Agus Medina. El jugador sufrió un golpe en el encuentro ante la SD Eibar y tendrá descanso, ya que pese a que tuvo minutos en el último encuentro, el jugador ha recaído. Además, hay que tener en cuenta que la siguiente jornada será entresemana. Así pues, se espera que la alineación sea muy parecida a la del último partido, siendo la referencia en el ataque Lacerda o Yuri, mientras que en las bandas podrían estar Naranjo y Dani Ojeda, este último con pasado granadinista. En cuanto a la defensa, podría ser prácticamente la misma que la de la última alineación, aunque el técnico luso podría también buscar algún recambio, pues hay que recordar que el conjunto berciano es junto al CD Mirandés el equipo más goleado de la categoría.

Ganar para salir del bache

El Granada CF llega a este partido después de empatar 0-0 con la SD Huesca en Los Cármenes, un encuentro que fue muy disputado, pero en el que apenas hubo ocasiones, dando la sensación de que el conjunto rojiblanco estaba lleno de individualidades, pero que estas no le sirvieron para llevarse los tres puntos. Tras este encuentro, los granadinos se encuentran en séptima posición con 13 puntos, fuera de los puestos de promoción y a uno de ellos, algo que ha comenzado a incomodar en la ciudad de la Alhambra después de unas últimas jornadas en las que el equipo no ha desplegado el juego que se esperaba. De esta manera, el Granada buscará un nuevo triunfo después del empate cosechado y la derrota en el Estadio de Gran Canaria en las últimas dos jornadas.

El equipo dirigido por Aitor Karanka comenzó la temporada pareciendo confirmarse como un candidato al ascenso, venciendo en las primeras tres jornadas de campeonato. Sin embargo, las malas sensaciones posteriores han hecho que el cuadro nazarí baje puestos en la clasificación. Por lo tanto, el Granada debe mejorar en cuanto a juego y resultados y sobre todo a domicilio, donde lleva tres derrotas de manera consecutiva y sin haber marcado ningún gol, pues cayó derrotado ante el Andorra FC, SD Eibar y UD Las Palmas por 1-0, 4-0 y 2-0 respectivamente. Esta situación provoca que el equipo granadino tenga la urgencia de volver a reencontrarse con el triunfo a domicilio con el objetivo de recuperar las sensaciones y mejorar el estilo de juego.

Para este encuentro, el técnico vasco tiene la nueva baja de Sergio Ruiz en el centro del campo, que adolece de molestias en la espalda. Así pues, se suma a las de André Ferreira, Ignasi Miquel y Cabaco, siendo muy sensibles las de estos tres jugadores y dejando con pocas opciones al eje central de la zaga, que podría estar conformado por Miguel Rubio y Víctor Díaz, siendo este reconvertido a central de nuevo. Por otro lado, Soro, Jonathan Silva o Alberto Perea han vuelto a entrenar en dinámica con el resto de la plantilla, por lo que sus regresos podrían estar muy próximos. Así pues, se espera una alineación con alguna duda como la de la referencia en el ataque. Es alta la posibilidad de que Callejón vuelva a serla o que Karanka pueda apostar por delanteros puros como Arezo o Jorge Molina.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador de la SD Ponferradina, José Gomes, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre el carácter que debe de tener su equipo en El Toralín: "Nosotros representamos a la Ponferradina, que tiene un espíritu de lucha. En nuestra casa no podemos dar un balón por perdido y hay que poner la actitud máxima que cada duelo defensivo nos exige". También ha hablado acerca del rival: "El Granada CF es un equipo que en cualquier momento te puede generar peligro, porque la calidad de su ataque es muy alta". Por último, el portugués ha hablado sobre la intención de su equipo: "Intentaremos ganar. Tendremos delante de nosotros a una de las mejores plantillas de la categoría, pero saldremos a por los tres puntos. En un partido de fútbol, todo puede pasar".

Por su parte, también ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, que ha hablado sobre la situación del equipo: "Sabíamos que iba a haber momentos como este, peores y también mejores. Ya dije después de ganar tres partidos seguidos a principio de curso que iban a venir curvas. Cierto es que existe una exigencia, pero también mi propia autoexigencia, que me hace saber qué es lo que quiero". También ha hablado sobre el ambiente del grupo: "Estoy encantado tanto con los jugadores como con el resto de trabajadores del club. Hace poco, un jugador que lleva mucho en el fútbol profesional me dijo que no había visto un grupo como el actual. Que te reconozca esto uno de los jugadores más importantes de la plantilla es para estar orgulloso". Por último, ha hablado acerca del rival: "Será un partido complicado, como todos los de esta categoría. La Ponfe tiene buen trato con el balón y siempre que puede sale jugando desde atrás. Además, su afición aprieta mucho".

Posibles alineaciones

SD Ponferradina: Makaridze, Paris Adot, Pascanu, Amo, Lukaku, Erik Morán, Nwakali, Naranjo, Dani Ojeda, Yuri y Lacerda.

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Víctor Díaz, Miguel Rubio, Quini, Bodiger, Meseguer, Melendo, Puertas, Uzuni y Callejón.