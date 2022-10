Sampaoli: "Nosotros pensamos que podemos mejorar la perfomance y en eso estamos"

Jorge Sampaoli fue presentado en la mañana del siete de octubre, dejando clara varias opiniones propias y la evolución que quiere de su nuevo equipo. “He venido porque la gente que me contrató en ese momento es la misma que ha venido a verme ahora. Tengo mucha confianza en esa gente. Aunque lo ideal para un entrenador no es llegar a día y medio de un partido o con la cercanía de estos 10 encuentros, pero el fútbol no te da la posibilidad de elegir el momento. Es un reto difícil, como difícil fue el del Marsella, que fue caótico en el inicio. Pero, como todo cambia muy rápido, no tengo ningún miedo de afrontar esta realidad, me parece una oportunidad de cambiar. Esto tiene semejanzas con como llegamos al Marsella, en algunos aspectos”.

Principales problemas

El argentino también ha tenido oportunidad de repasar los principales problemas del club y el por qué se encuentra en esta situación. “El equipo ha perdido confianza y tiene que retomar rápido el lugar que llevó a este mismo grupo de jugadores a estar arriba. Hay que salir de esta racha negativa que genera inseguridad y miedo. Sabemos que contamos con buenos futbolistas para cambiar esa historia”.

El peso de ser entrenador del Sevilla FC

Sobre la presión de su puesto y los objetivos del club, ha querido expresar su opinión y sentimiento.

“El equipo está conformado para tener el balón y moverse desde el balón. Es una construcción de entrenador, intentaremos adaptarnos a los jugadores que tenemos y no forzarlos a cosas para las que no tienen capacidad, o que los deterioren”.

Objetivo del club: “Solamente pensamos en el partido siguiente, el de mañana, y luego pensaremos en el otro. Ponernos un objetivo hoy es mentirnos. Trataremos de que los jugadores compitan, que tengan un convencimiento desmedido en una creencia que nos permita ganar partidos. Queda un mes que van a ser 10 años y yo no puedo pensar de aquí a 10 años”.

Piezas Claves

El técnico también ha querido declarar sobre algunos futbolistas por los que ha sido preguntado.

Isco: “Es un jugador de talento y jerarquía y tendremos que sacarle todo lo que podamos para quitar al equipo de esta incomodidad”.

Jordán: “Está pasando momentos de inseguridad que no le permite rendir como sabe. Él comprende el juego, por lo menos desde mi análisis”.

Acuña: “Le conozco bien porque le tuve en Argentina y no se va a guardar nada para jugar un partido. Tiene un grado de humildad y competitividad muy alto, así que si tiene el 50 por ciento para estar, va a estar”.

Papu Gómez: "Es normal que un jugador que tiene un Mundial tan cerca piense en algún momento en él. Pero si yo detecto eso, hay que cambiar esa situación”.

José Ángel y Kike Salas: “Los tenemos que analizar en el día a día, tratar de saber qué jugadores están más comprometidos. Son parte del plantel ahora mismo”.

Sevilla FC-Athletic Club

El míster fue preguntado sobre el duelo que tendrá lugar este próximo sábado 8 de octubre. “La idea es construir en este tiempo una identidad futbolística que nos permita mejorar el protagonismo y las emociones. Le estamos poniendo mucho fervor a esa tarea. Esperamos tener un equipo que disfrute del partido. Espero que los jugadores tengan el compromiso de hacer un partido competitivo ante un rival que viene muy fuerte y está muy bien. Debemos superar su fortaleza emocional y superarles en el juego. La idea del partido tendrá que ver con el dominio y ponerlos lo más lejos de nuestro arco y con un equipo corto para no darles una transición. Ellos están en forma y bien emocionalmente, no podemos dar ningún paso en falso porque nos vamos a equivocar”, concluyó.