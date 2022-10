Simeone: “Correa aprovechó su oportunidad”

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, compareció en rueda de prensa tras el partido frente al Girona celebrado el sábado 8 de octubre, correspondiente a la 8º jornada de LaLiga Santander.

Partido complicado

El equipo rojiblanco logró ganar al rival en un partido que los minutos iniciales de ambas mitades fueron esenciales para conseguir la victoria. Las dificultades acabaron llegando para los locales después de que Riquelme pusiera el 2-1 en el marcador. "El 2-1 genera en el rival la sensación de poder empatar y en nosotros la dificultad de que quieres ganar y piensas más en que termine el partido que en jugarlo. El rival empieza a tener situaciones, aunque esta vez fueron más de media distancia, pero me quedo con lo positivo".

Por otro lado, el entrenador rojiblanco no dudo en alabar al equipo rival, aunque admitió que podría haber resuelto el partido antes. "El Girona es complejo, tiene buen contragolpe, chicos que juegan muy bien y lo han competido hasta el final. El 1-0 llegó pronto y luego nos faltó tranquilidad en los contragolpes que tuvimos. Tras el descanso vino el 2-0, parecía que el encuentro se iba a un lado más tranquilo, pero esto es fútbol, aparece un gol suyo, dos paradas de Oblak, una contra para resolver y no resolvemos. Sufriendo hasta el final como últimamente estamos acostumbrados…", declaró el Cholo.

Gran rendimiento de Correa en su titularidad

Una de las buenas noticias en el club rojiblanco fue Ángel Correa, autor de los dos goles que dan una victoria vital para el equipo. Simeone, una vez más, admitió el valor que tiene su compatriota en el equipo, resaltando su capacidad de aparecer en los momentos importantes. "Fuimos contundentes. Correa aprovechó su oportunidad. siempre ha sido importantísimo en este equipo, de los que más han jugado siempre. A lo largo de la temporada nos da muchas cosas para el equipo", apuntó el Cholo.

Ángel Correa celebrando uno de los dos goles marcados frente al Girona en la octava jornada de la Liga Santander. Foto: Twitter @Atleti.

"Nos pone contentos, porque es todo corazón, muchas veces no inicia el partido, pero si uno ve sus números siempre ha jugado. Por méritos, ser revulsivo, cuando está enojado fuera lo demuestra dentro del campo y eso le da más oportunidades de jugar en un equipo que es todo pasión y exigencia muy alta y cuando la exigencia es muy alta no alcanza dentro", admitió el técnico en referencia a la lucha interna por formar parte de la delantera del club.

Sufrimiento en el tramo final

Los dos goles del Atlético de Madrid no fueron suficientes para cerrar el partido y la ansiedad entre los jugadores se hizo notar en el tramo final del encuentro. Un problema del que Simeone fue consciente y así lo declaró tras el partido. "Cuando vas ganando 2-0, muchas veces sucede que el partido está controlado y aparece ese gol que te saca de la situación esperada hasta entonces. Tienes el partido casi ganado, pero no ganado, llega la ansiedad, nervios, apuros, la no tranquilidad para poder recorrer mejor y presionar, te lleva a juntarte para protegerte como haría cualquiera cuando te atacan y al no resolverlo con ningún contragolpe en los últimos 20 minutos te genera esa situación de pánico".

Estado anímico del equipo

El inicio de temporada del club no ha sido el esperado en el entorno rojiblanco. En liga, han ganado 5 de los 8 partidos , y la clasificación a octavos de final de la Champions League está aún en el aire. La tensión en el vestuario crece y el Cholo lo nota en su equipo en ciertos momentos.

"Nos preocupamos continuamente en lo que le pasa al equipo y tenemos que mejorar. Muchas veces podríamos hacer mejor situaciones del juego, pero estamos intentado dar el máximo", señaló el Cholo, que confía en obtener un buen resultado el próximo miércoles frente al Brujas en la cuarta jornada de Champions. "Hasta el minuto 70 lo jugamos como queríamos, el final no fue como esperábamos y a partir de ganar hay que corregir. Los chicos lo están haciendo bien, dando todo para competir en las dos competiciones, el miércoles es un partido muy duro y necesitamos de la gente y de todos", terminó Diego Pablo Simeone, dando por cerrada la rueda de prensa post partido.