Previa Sevilla vs Athletic Club: a comenzar bien una nueva era

El Sevilla recibe al Athletic Club en el Estadio Sánchez Pizjuán este sábado a las 18:30, en el encuentro correspondiente a la jornada 8 de LaLiga Santander. Este será un partido especial para el entrenador Sampaoili que volverá a dirigir al conjunto hispalense tras la destitución de Lopetegui.

Situación de ambos conjuntos

El Sevilla llega en una mala dinámica donde ya no estará en el banquillo, Julen Lopetegui, tras su destitución al caer goleados en casa contra el Borussia Dortmund que le complica mucho su clasificación para los octavos de final, ya que solo ha sumado uno de los nueve puntos. En la competición nacional los números no son muchos mejores puesto que solo ha ganado un partido y tras caer en el último encuentro contra el Atlético de Madrid se encuentran con 5 puntos en la posición 17° con solo un punto de ventaja respecto a la zona del descenso.

Lopetegui despendiendose de la afición hispalense tras el partido contra el Borussia Dortmund. Foto: Getty Images

En cuanto a bajas el técnico argentino no podrá contar con Corona, Fernando, Marcao, Rekik y la posibilidad de Acuña.

Mientras que, en otra diferente dinámica llega el Athletic Club que sí ha tenido un buen inicio que ha ganado en cinco encuentros ha empatado dos y solo ha caído uno, esto le hace estar en puestos de la Champions League en tercera posición con 16 puntos a tres del Barcelona y Real Madrid que lideran la clasificación. Suman tres victorias consecutivas y la última con goleada en casa al Almería (4-0).

Ernesto Valverde no tendrá a disposición de Yuri Berbiche y a Vivían.

Antecedentes

Un total de 177 enfrentamientos se han medido Sevilla y Athletic Club con un balance muy igualado con 77 victorias para ambos combinados. Mientras que en 31 ocasiones el choque ha finalizado en tablas. La última vez que se midieron fue el 22 de mayo de 2022, precisamente en el Sánchez Pizjuan, en el que los hispalenses ganaron por la mínima 1-0 con un tanto de Rafa Mir. Los dos últimos enfrentamientos el ganador ha sido el Sevilla, la última vez que los leones ganaron fue en 2021 en el feudo de Nervión por 0-1 tras el fin de Iñaki Williams.

Declaraciones

Sampaoli: "La contundencia en las áreas es importante para ganar partidos. Si no hay una realidad cualitativa tiene que ser organizativa. Hay que ver cómo suplimos con el colectivo que haya jugadores que no sean los ideales. El fútbol es una globalidad y con ella debemos hacer que funcione. Hay jugadores que pueden modificar la euforia popular. Tiene que venir del campo hacia arriba y no al revés. Así tendremos un punto común con la gente. Hay que generar unión con la grada porque toda la fuerza que se genera aquí tiene que ser contra el rival, no contra nosotros mismos. Sobre lo que piensen de mí, yo en aquel momento tomé una decisión que sentí, que probablemente no gustó, pero fue una decisión de vida y el público tiene derecho a expresarse", comentó el nuevo técnico sevillista.

Valverde: "Siempre esperas el mejor Sevilla que puede haber porque para eso tienes que preparar a tu equipo. Pero también espero a un Athletic que compite desde el primer minuto y que quiere ganar desde el primer minuto", comentó el mister.

Árbitros del partido

El encargado de dirigir el partido será el árbitro Jesús Gil Manzano. Estará acompañado con los asistentes Ángel Nevado y Javier Martínez Nicolás y el cuarto árbitro, Cid Camacho. Mientras que en el VAR se encontrará Jaime Latra.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga Santander será disputado el sábado 8 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio Sánchez Pizjuán. El encuentro se retransmitirá a través de DAZN.

Posibles onces

Sevilla: Yassine Bono; Kike Salas, Carmona, Gudelj; Montiel, Fernando, Jordan, Isco, Alex Telles, Youssef En Nesyri y Lamela.

Athletic Club: Unai Simón; Óscar De Marcos, Yeray Álvarez, Íñigo Martínez, Íñigo Lekue; Dani García, Oihan Sancet; Nico Williams, Iker Muniain, Álex Berenguer; Iñaki Williams.