El Real Betis resiste y suma un punto

El Real Betis empató en su visita a tierras pucelanas contra el Real Valladolid en el Estadio José Zorilla en un encuentro marcado por la roja a Pezzella. Con este punto ya suman dos encuentros el conjunto andaluz sin lograr la victoria.

El partido arrancó con un susto para el Real Valladolid antes de llegar al primer minuto con el pase de Canales hacía Borja Iglesias, pero el atacante internacional con la Selección Española mandó el balón por encima de la portería. Después del gol, sufrió el Real Betis, que le costó salir con la pelota, mientras que los de pucela generaron varias llegadas. En primera instancia lo intentó Sergio León con un remate lejano tras un contragolpe que se acabó marchando desviado.

Al cuarto de hora de encuentro un error de Kike Pérez estuvo a punto de provocar el robó de Borja Iglesias al guardameta Masip. Poco a poco, el conjunto andaluz comenzó a llevar la batuta del partido a través de la posesión. En el 23' perdió el balón Fresneda, que reclamó falta y acabó en una jugada del Betis con remate de Borja Iglesias que se marchó desviado por poco.

Segundo partido consecutivo en la LaLiga con un jugador menos

Los de Manuel Pellegrini se quedaron en el minuto 35 con un jugador menos tras la roja directa a Pezzella después de la revisión del VAR tras la falta cometida sobre Óscar Plano. Esto provocó el cambio del técnico chileno, que tuvo que quitar a Rodri para sacar a Edgar en la zaga. Minutos después, ocasión para los locales con el mano a mano de Escudero que no acertó en la decisión final.

Momento en el que Pezzella recibió la tarjeta roja. Foto: Getty Images

A cinco minutos del final de la primera parte, el guardameta Rui Silva salvó a su equipo tras un centro de Escudero que remató Sergio León con un cabezazo. En la última de la primera parte, Aguado puso un córner que no remató nadie, ya que iba pasado el centro. Con el empate a cero se marcharon los protagonistas al final de los primeros 45 minutos.

La segunda parte arrancó con un Valladolid que salió a por el gol y la tuvo en el primer minuto tras salir de vestuarios con la ocasión de Iván Sánchez que atajó el guardameta verdiblanco en dos tiempos. Dos minutos más tarde fue Escudero el que generó peligro, pero el tiro se marchó alto. En el 51', un centro de Sergio León no llegó por poco Kike. Pacheta, viendo al equipo lanzado al ataque, sacó a Weissman para jugar con dos puntas.

Canales tuvo la mejor para los verdiblancos

A la hora de partido, un error de Sergio Escudero estuvo a punto de costarle caro después de que Borja Iglesias metió un pase en profundidad a Canales que no superó a Masip en el mano a mano. Replicó el conjunto local con un disparo de Iván Sánchez desde la frontal del área. En el tramo final, el conjunto pucelano metió a los verdiblancos en su propio campo.

Alex Moreno replicó con un centro chut, que no encontró portería por muy poco. En el 89' un propio error de Alex Moreno en un despeje acabó con un remate de Sergio Guardiola que atrapó Rui Silva. Finalmente, reparto de puntos que no deja contento a nadie, sobre todo al Valladolid, que no aprovechó la superioridad para llevarse los tres puntos.

Alineaciones

Valladolid: Masip; Fresneda, Joaquín, Javi Sánchez, Escudero; Kike, Roque Mesa, Aguado, Iván Sánchez; Sergio León y Óscar Plano. También tuvieron minutos en la segunda parte Weismann, Monchu, Sergio Guardiola, Narváez.

Real Betis: Rui Silva; Montoya, Pezzella, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Luiz Henrique, Canales, Rodri; y Borja Iglesias. Además jugaron Edgar, Sabaly, Aitor Rubial y William José.