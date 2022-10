Getafe vs Real Madrid: puntuaciones del Getafe, jornada 8 de LaLiga

El Real Madrid consigue vencer en el Coliseum Alfonso Pérez al Getafe por la mínima, 0-1. El encuentro era correspondiente a la jornada 8 de LaLiga Santander. El único gol del encuentro lo anotó Militao en un remate de cabeza desde un saque de esquina. El conjunto azulón estuvo muy bien defensivamente, a pesar del error en los marcajes en la acción del gol del Real Madrid. Los jugadores que destacaron del cuadro azulón fue Soria, Duarte y Djené. El portero fue decisivo en su equipo para que el cuadro merengue no aumentara su ventaja en el luminoso. Mientras que los dos centrales realizaron un buen partido ante una delantera, Vini-Rodrygo-Valverde, muy rápida y vertical. Los dos jugadores del conjunto local estuvieron muy atentos a los pases en largos y a las espaldas de sus laterales. Estas son las puntuaciones de ambos equipos.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal, 4: Mal, 5: Regular, 6: Bien, 7: Bastante bien, 8: Muy bien, 9: Fantástico, 10: Excelente, S.C: Sin Calificar.

Soria

8-Impecable: Partido bueno del guardameta que se tuvo que poner el mono de trabajo. El portero azulón salvó, en varias ocasiones manifiestas de gol, a su equipo con grandes paradones. En el gol de Militao, Soria podría haber hecho algo más en la jugada.

6-Acertado: Partido complicado para el uruguayo, que tenía que marcar a Vini. El brasileño se fue en varias ocasiones del lateral, casi siempre, por velocidad. Aún así, limitó mucho al brasileño que tenía que encarar entrando hacia el centro en vez de por la banda.

5-Inseguro: Intentó frenar a Rodrygo, pero las internadas del brasileño le hacían mucho daño, ya que era más veloz que él. Por ahí intentó entrar el brasileño que le cogió la espalda más de una vez. Eso sí, en el cuerpo a cuerpo estuvo óptimo.

Duarte y Djené

7-Contundentes. Gran trabajo de los dos centrales que estuvieron muy pendientes de las espaldas de sus laterales. Buen partido en defensa de ambos centrales que se hicieron respetar ante jugadores muy rápidos. La clave fue en retroceder antes del pase para recortar los espacios a sus espaldas y no dejar correr a jugadores como Vini o Valverde.

5-inseguro: Estuvo sometido a las entradas de Fede Valverde. Defendía bien la banda izquierda, pero cuando el uruguayo partía para el centro, lo dejaba ir para estar estar pendiente de la entrada de Carvajal. Partido gris del lateral izquierdo que no se vio en la faceta ofensiva.

Algobia, Milla y Aleñá

5-Imprecisos: La sala de máquinas del Getafe se encargaron más de defender que de crear juego. No tuvieron muchas ocasiones de brillar en el ataque, disfrutaron de pocas ocasiones en campo rival y no realizaron muchos pases al hueco, ya que sus delanteros eran incapaces de ganar duelos decisivos a los centrales del cuadro visitante. Sin embargo, en defensa no hicieron mal encuentro.

4-Desubicado: No entró en el juego del conjunto azulón. No tuvo muchas ocasiones de peligro y no pudo hacer nada ante una defensa muy contundente. Además, en los duelos individuales era superado por los jugadores del cuero merengue.

Ünal

4-Desubicado: No pudo destacar tras el marcaje de Militao. Además, su potencial aéreo no estuvo efectivo tras tener que enfrentarse a Militao y Rüdiger. Ünal siirve como desahogo para aguantar el esférico a la espera de que sus compañeros se desmarquen, esto no se vio en muchas ocasiones por la defensa tan eficaz que tuvo los madrileños.

6-Acertado: El entrenador azulón siguió su planteamiento diseñado para este partido , a pesar de ponerse perdiendo en el comienzo del encuentro. El equipo trabajó muy bien en defensa, pero no crearon muchas ocasiones de peligro. Les faltó arriesgar e ir a buscar un poco más arriba al Real Madrid para provocar errores en la defensa. Cuando iban perdiendo no presionaron mucho para buscar el empate y los cambios eran hombre por hombre, no arriesgó nada.