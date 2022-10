Adilson le pone una marcha más al CD Badajoz

El CD Badajoz y el AD Ceuta se enfrentaron el domingo 9 de octubre a las 12:00h en el Nuevo Vivero en uno de los tres partidos que abrían la jornada matinal del grupo 1 de Primera RFEF.

El conjunto blanquinegro llegaba al encuentro con muy pocas sesiones de entrenamiento dirigidas por el nuevo técnico, Salmerón. El anterior entrenador, Isaac Jové, fue destituido tras perder por goleada la pasada jornada ante el Racing de Ferrol en el Nuevo Vivero (0-3).

Primera sesión de entrenamiento de Salmerón/ Foto: CD Badajoz

Dos equipos con la misma dinámica

Y es que los datos no acompañaban a los locales, 5 puntos de los 18 posibles, sumado a que tenían cinco goles a favor (al igual que su rival) y 10 en contra, mientras que el AD Ceuta tenía dos más, no hacían ser optimistas a los aficionados.

Por su parte, el AD Ceuta, quien también había cambiado hace poco de entrenador, llegaba tras perder el derbi del Estrecho ante el Algeciras después de ir por delante en el encuentro durante muchos minutos.

Ambos estaban en descenso y además solo habían ganado un partido. La diferencia era que los locales habían empatado ante Rayo Majadahonda y San Fernando, mientras que el AD Ceuta había perdido todos los encuentros, excepto el partido contra el Rayo Majadahonda con un gol de un ex blanquinegro, Adri Cuevas, en la última jugada. Por ello, los visitantes tenían tres puntos antes del partido y el CD Badajoz cinco.

Lo negativo para los blanquinegros era que aún no habían ganado en casa y que la única victoria del AD Ceuta fue de visitante. Sin embargo, contaban con el apoyo de toda una afición que nunca ha dejado de animar.

El juvenil, Edu Sánchez, se estrena como titular

En cuanto a los protagonistas sobre el terreno de juego, hubo algunos cambios en el conjunto blanquinegro. José Más fue expulsado el pasado fin de semana, en su lugar, el nuevo técnico colocó al juvenil Edu Sánchez, que estrenaba titularidad. Mancuso entraba también en el once en sustitución de Alfaro. Esos fueron los dos únicos cambios que realizó Salmerón. Borja García seguía sancionado, además, Raúl Palma, Valcarce y David Soto no se habían recuperado de sus lesiones.

El entrenador gerenense contaba con las bajas de Aisar por lesión y Reina por sanción. Volvía al once, el capitán Ismael, en lugar de Julio Iglesias. Por lo que solo realizó un cambio respecto a la pasada jornada.

El CD Badajoz estaba bien plantado atrás, pero no tenía presencia en la zona ofensiva en los primeros minutos. Esto sumado a que Francis Ferrón, cada vez que recibía el esférico, era objeto de falta, reducían las oportunidades de crear peligro en campo contrario.

La primera aproximación del encuentro llegó en el minuto 17. Alain centraba desde la banda derecha, pero recogía el esférico sin problemas el guardameta blanquinegro. En la siguiente jugada, Pablo le dejaba un caramelito a Liberto en el área pequeña, pero llegó a cortar un intratable Acuña y mandar el balón a córner.

El primer susto se lo llevó el CD Badajoz. Ñito recibió en el punto de penalti tras el despeje de un centro lateral, pero el jugador del AD Ceuta no pudo encontrar portería.

Un Adilson imparable

Sin embargo, iba a ser el CD Badajoz el que se iba a adelantar en el marcador. Quién si no iba a crear el peligro para los locales si no era Adilson en una jugada individual por banda izquierda. Alain estaba viviendo una auténtica pesadilla para poder parar al extremo portugués. Adilson regateaba a Alain, la ponía al punto de penalti, Zelu la tocaba, pero finalmente era Javi Ros quien marcaba para el CD Badajoz. Se estrenaba el centrocampista como goleador blanquinegro a la media hora de partido.

El CD Badajoz se vino arriba. En las botas de Adilson tuvo el segundo el conjunto blanquinegro. Sin embargo, después de dejar atrás a los defensores y tirar desde fuera del área, el balón se fue rozando el palo.

El marcador no se volvió a mover. El CD Badajoz se fue al descanso por delante en el electrónico después de una gran jugada individual por banda izquierda de Adilson que acabaría rematando entre los tres palos Javi Ros.

Javi Ros se estrena con un doblete

En el descanso, el AD Ceuta realizó el primer cambio del partido para intentar darle la vuelta al marcador en la segunda parte. El CD Badajoz salió con una presión alta que le estaba creando problemas a los visitantes a la hora de sacar el balón jugado desde atrás.

Y de nuevo Adilson hacía diabluras por la banda izquierda. Regateaba a todos los que se le ponían por delante para acabar con un disparo, aunque no cogió portería. Pese a ello, el extremo no paraba de crear peligro e intentarlo una y otra vez.

Otra vez la conexión Adilson – Javi Ros. El extremo portugués le robaba el esférico al defensor en la línea de fondo, se iba del defensa por la línea de cal y le servía un exquisito balón al segundo palo a Javi Ros, que solo tuvo que empujarla al fondo de la red. Segunda asistencia en el partido de Adilson y segundo tanto de Javi Ros. Estaba disfrutando el Nuevo Vivero del juego de su equipo.

Sin embargo, el AD Ceuta recortó distancias. Pito Camacho recibió totalmente solo en el punto de penalti, tras un pase preciso de Julio, y remató el esférico al fondo de la red. No pudo hacer nada Kike Royo para evitar el tanto visitante.

El AD Ceuta se fue arriba con todo cuando el colegiado añadió nueve minutos más al partido. Y tuvieron el empate los visitantes a través de un saque de esquina, pero un imperial Cordero evitó el tanto.

El marcador no se volvió a mover y el CD Badajoz consigue así la primera victoria en el Nuevo Vivero. Los locales salen de los puestos de descenso y se colocan con ocho puntos, mientras que el AD Ceuta sigue con tres puntos. Surte efecto el cambio de entrenador en el CD Badajoz.

Ficha técnina:

CD Badajoz: Kike Royo, Acuña, Mariano, Carlos Cordero, Edu Sánchez, Javi Ros, Mancuso (Burlamaqui, min 73), Theo Chendri (Alfaro, min 70), Adilson, Zelu (Calderón, min 56) y Ferrón.

AD Ceuta: Gato Romero, Ismael César (Julio Iglesias, min 45), Liberto (Juan Gutiérrez, min 60), Alain, Pablo, Adri Cuevas (Pito Camacho, min 60), David A., Mati, Samu Casais, Robin, Ñito González (Lorenzo, min 80).

Árbitro: Juan Antonio Manrique Antequera (comité territorial madrileño). Amonestó en los locales a Ferrón (min 6), Mariano (min 24), Adilson (min 96), Javi Ros (min 98) y en los visitantes a Mati (min 11), Adri Cuevas (min 28), Pablo (min 85), Juan Gutiérrez (min 97, tarjeta roja directa).

Goles: 1-0 (Javi Ros, min 30), 2-0 (Javi Ros, min 54), 2-1 (Pito Camacho, min 65).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 7 del grupo I de Primera RFEF disputado en el Nuevo Vivero el domingo 9 de octubre a las 12:00h.