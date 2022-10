Ancelotti: "Queremos cerrar la fase de grupos mañana"

Carlo Ancelotti compareció en la sala de prensa del estadio del Legia de Varsovia un día antes del partido de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions, en el que el Real Madrid se medirá contra el Shakhtar Donetsk.

El entrenador se mostró ambicioso y con ganas de cerrar la clasificación de su equipo a los octavos de final. Además, también dejó abierta la puerta a rotaciones con El Clásico en mente. "Hay que recuperar a los jugadores que han jugado y evaluarlos por si tienen cansancio. El entrenamiento de hoy será muy importante para buscar la alineación más correcta para ganar. Lo que queremos es cerrar esta primera fase de grupos mañana", dijo el técnico italiano.

¿Cambios en la delantera?

Vini Jr. y Karim Benzema son los dos nombres fijos en la delantera del Real Madrid. Sin embargo, podríamos ver algunos cambios en la zona atacante. "A Vini lo tengo que evaluar porque ha jugado todos los partidos, además del viaje. Benzema está bien y va a jugar porque ha descansado, como Kroos y Mendy. Si están frescos van a jugar", confesó.

Situación de la portería

Pendiente está el madridismo de Thibaut Courtois. El portero belga, que no ha participado en los últimos tres partidos y tampoco lo hará en este, sigue recuperándose de su lesión y todavía no está clara su presencia para medirse al FC Barcelona. "Hoy estaba mucho mejor, hemos hablado antes de salir de Madrid. El plan es que empiece a entrenar el jueves para que esté listo para el domingo", comunicó Ancelotti.

Sin embargo, el Real Madrid se ha encontrado con un muy buen nivel de Lunin, el portero suplente. El ucraniano, que no ha tenido muchos minutos en su andadura madridista, está aprovechando la baja de Courtois para mostrarse ante su afición y sus técnicos, cuajando buenas actuaciones. "Hablo con él porque lo está haciendo bien, es joven y tiene calidad. Estos partidos le sirven para acumular experiencia y conocimiento, que es lo único que le falta", comentó el técnico italiano.

¿Momento de Hazard?

Otra de las grandes incógnitas de la alineación será ver si cuenta con la presencia de Eden Hazard. El belga arrancó la temporada como suplente aunque acumulando algunos minutos como en Celtic Park, donde se mostró activo y anotó un gol. Sin embargo, en las últimas semanas el jugador belga ni siquiera ha calentado. Referente a este tema, Ancelotti comentó lo siguiente: "Puede ser que juegue y puede que no, como siempre. Hasta ahora la alineación no la tengo muy clara. Los que no han jugado van a jugar. Los demás lo evaluaré con el cuerpo técnico y los médicos".

Ganar sufriendo

También fue cuestionado el técnico italiano por el FC Barcelona, su próximo rival en liga, y las dificultades que tuvo para superar al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou. "No he visto el partido del Barcelona", dijo Ancelotti. "Es normal sufrir en el fútbol, todos los partidos son más igualados. Todos son muy organizados y cuesta marcar. Es difícil abrir el marcador en este tipo de fútbol", finalizó.