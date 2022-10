Sampaoli: "La evolución se verá en el campo"

El Sevilla jugará este próximo martes a partir de las 21:00 horas en la UEFA Champions League un partido decisivo contra el Borussia Dortmund en el cual se juega tener opciones para estar en los octavos de final de la máxima competición europea. Sampaoli volverá a sentarse en el banquillo para dirigir un partido del conjunto hispalense cinco años más tarde.

El entrenador del Sevilla explicó cuales son sus ideas para el siguiente compromiso: "La evolución se verá en el campo. Lo que yo quiero remarcar es la intención de adaptarse rápido a una forma de convivir que tiene la proyección que somos nosotros, intentando que puedan desarrollar grupalmente un funcionamiento colectivo para que podamos economizar fuerzas y tener un equipo competitivo. El primer paso es competir contra cualquier rival de igual a igual. Ya estamos elaborando estrategias en el campo para tratar de convencer a un equipo que no viene de etapas anteriores negativas, sino muy positivas. Hay que recobrar la memoria rápido".

En cuanto sí Marcao estará disponible para el partido en Alemania, el técnico argentino no descartó su presencia: "Yo quiero que Marcao juegue todos los partidos, pero hay una situación y veremos qué respuesta tiene en la recuperación porque no viene jugando. Vamos a ver hoy en el entrenamiento y mañana cómo se siente. Yo por lo que lo conozco, porque me tocó enfrentarlo, creo que es un jugador que necesita competir para coger la forma. Si supera molestias particulares, lo mejor que le puede pasar es jugar".

Marcao en el partido contra el Athletic Club. Foto: Getty Images

Además sobre su compatriota, Fernando: "Es un jugador que yo quisiera tener ya, pero no depende de mí. No conozco el tema del área médica, me dicen que la evolución es más lenta de lo normal y esperemos que un día se levante y pueda estar mejor. No ha evolucionado lo suficiente y el grupo lo necesita porque tiene mucha capacidad y lo ha demostrado".

Por otro lado, analizó el Borussia Dortmund, su siguiente rival en la UEFA Champions League y sus puntos fuertes: "Creo que el Dortmund tiene piezas claves individuales y colectivas muy fuertes. Pasan un gran momento y tienen convicción y confianza. Desde que llegamos, yo pienso en la evolución de mi equipo y quiero que tenga aquí la decisión de venir a jugar un partido en una cancha muy linda y que lo disfrute. Tenemos que tratar de neutralizar las capacidades de esos jugadores que serán muy complicados si no tenemos la claridad para jugar un partido desde donde lo podemos hacer, incomodando a un equipo muy sólido y muy decidido".

Aunque también comentó de la calidad de su equipo en la que declaró que "son jugadores de mucha experiencia y de haber logrado cosas. Papu en Italia marcó diferencias, Fernando ganó títulos aquí y es respetado, Isco ni hablar, pero tienen que encontrar, al igual que otros, la responsabilidad del juego. Aquí venimos a intentar construir algo que tiene que ver con nuestra forma y vamos a necesitar a jugadores que nos permitan que, dentro de sus posibilidades, puedan dar lo máximo que puedan. Creo que lo están haciendo, pero creo que debemos encontrar una forma que nos identifique", afirmó el técnico.