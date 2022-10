Previa Atlético de Madrid vs Club Brugge: tocado, pero no hundido

No ha pasado mucho tiempo desde que el Atleti tropezase en Bélgica, podría decirse que la herida sigue abierta, pero los rojiblancos no tienen tiempo de lamerlas, pues se juegan mucho en este nuevo encuentro contra el Brujas en el Metropolitano o como le gusta decir a Simeone: "una final". El Atlético de Madrid es el último clasificado del grupo, empatado a puntos contra Oporto y Leverkusen, pero por detrás de estos mismos, por lo que al mismo tiempo que juegan su partido, deberán estar con un ojo atento a sus rivales.

El día y la noche

Si ya llegaban en momentos diferentes hace una semana, actualmente Atleti y Brujas llegan al encuentro en situaciones totalmente contrarias, pues los belgas tienen muy encaminada la clasificación a la próxima fase de la Champions, sin embargo, los rojiblancos necesitan ganar los tres partidos que les restan si quieren avanzar en la Liga de Campeones. El mejor momento para conseguir puntos será este encuentro, pues una victoria del Atlético y un empate entre Oporto y Leverkusen les pondría segundos con una diferencia de dos puntos, a la espera de enfrentarse a estos dos últimos. Por otro lado, para que el Brujas no acabe clasificándose debería perder todos sus partidos, además de que sus rivales ganen la mayor cantidad de puntos posibles, por lo que es muy difícil que los belgas no acaben avanzando de ronda.

Por lo tanto, el Atleti necesita la victoria, pero de forma extrema, si quiere seguir luchando por la máxima competición europea, sin embargo, el Brujas aún se puede permitir algún tropiezo, lo que no significa que vayan a luchar por el empate en el Metropolitano, pero sí que pueden ir sin la presión de la clasificación, pues prácticamente la tienen en el bolsillo.

Últimos antecedentes

A día de hoy, el enfrentamiento directo entre estos dos equipos está totalmente empatado: una victoria para el Atleti, una victoria para el Brujas y un empate. Además de que ambos llevan los mismos goles a favor que en contra, pues el Atlético venció por 3-1, el empate se cerró con un 0-0 y finalmente la victoria de los belgas fue por 2-0, por lo que el total para ambos equipos será tres goles a favor y tres goles en contra.

Excepto la victoria del Brujas, los anteriores dos encuentros se disputaron en el 2018, por lo que el claro vencedor del enfrentamiento en esta temporada es el club belga, porque ya cuentan con una victoria en su marcador. La cuarta jornada decidirá si el Brujas ha sido mejor equipo que el Atlético de Madrid esta temporada o si el Atleti ha sido capaz de reinventarse después de la derrota en Jan Breydel Stadium.

Posibles alineaciones

Las últimas actuaciones del Atleti han hecho cambiar de opinión a Simeone en algunas posiciones, pues el rendimiento de varios jugadores rojiblancos no está siendo el esperado, mientras que otros que no contaban con minutos están haciendo grandes partidos. Por lo tanto, es probable que el once de Simeone llegue con cambios en cuanto al partido pasado en Bélgica: la defensa estará formada por los de siempre, Oblak, Giménez, Savic, Reinildo con Molina y Saúl apoyando las bandas; en el medio llegarán los cambios pues encontraremos a Kondogbia y a Lemar acompañando a Koke, dándole así descanso a Witsel, cubriendo la baja de Llorente y continuando con el castigo de De Paul; por último, la delantera estará formada por los dos hombres de moda, es decir, Griezmann y Correa.

La plantilla colchonera durante el entrenamiento previo al encuentro | Foto: Alejandro Sancho

Enfrente, Hoefkens, podrá contar con la totalidad de su equipo, así que aterrizará en Madrid con su once de gala: Mignolet en portería y defensa de cuatro con Odoi, Mechelle, Sylla y Meijer; el mediocampo contará con Skov Olsen, Onyedika, Vanaken y Nielsen; y finalizando el once estarán Jugtlá y Sowah.

Jugadores a seguir

Como quedó claro en la ida, cada equipo tiene sus estrellas, aunque algunas brillaron más que otras.

En la ida prevaleció sobre todos los jugadores Ferrán Jugtlá, el joven jugador del Barça, que participó en ambos goles con una asistencia en el primero y anotando finalmente el segundo. El español lleva en lo que va de temporada ocho goles y cinco asistencias, siendo el jugador más importante en ataque del Brujas. En total ha participado en trece de los veintinueve goles del equipo belga, es decir, casi en la mitad de los tantos Jugtlá estuvo presente. El delantero cedido por los culés se ha convertido en todo un ídolo entre la afición del Brujas, lo que le deja en una gran posición dentro de su equipo.

Le sigue de cerca Skov Olsen con seis goles y tres asistencias, aunque este no consiguió anotar en el partido anterior. Por el contrario, Sowah si pudo batir al portero esloveno del Atlético de Madrid, por lo que el delantero del Brujas, además de Jugtlá y el danés, será uno de los jugadores que más deberá tener en cuenta el Atleti.

En el lado contrario estará Ángel Correa, el argentino llega al encuentro con un doblete en el partido anterior y unas grandes actuaciones a lo largo de las pasadas semanas. Además, le acompañará Antoine Griezmann en el ataque, otro de los jugadores más importantes del equipo rojiblanco, que seguro que recibió una inyección de adrenalina después de hacer oficial su fichaje por el club colchonero hasta el 2026. Si los balones consiguen llegarle a estos dos, seguro que el equipo belga se andará con muchos problemas.

Correa con el balón | Foto: Atlético de Madrid

Simeone: "La fuerza de afuera nos hizo dar más de lo que tenemos desde que estoy aquí"

Partido importante en Madrid y partido en el que Simeone espera que la afición apoye al equipo. El técnico es consciente de la situación por la que pasa el club en cuanto a lo futbolístico, por lo que hace un llamamiento a los colchoneros: "Nosotros sabemos la importancia del partido, hemos perdido dos seguidos en Champions y necesitamos hacerlo bien (...) seguro que necesitamos a la gente, porque son parte importantísima de este club y este equipo."

Simeone durante la rueda de prensa | Foto: Alejandro Sancho

En el otro banquillo, Hoefkens dejó claras sus intenciones en la rueda de prensa: "Nosotros no miramos atrás. Sólo hacia delante. Queremos ganar cada partido y dominar el juego. No vamos a mirar las consecuencias. Queremos dominar también en el Metropolitano."

Árbitro y dónde ver el partido

El colegiado de este encuentro será Danny Makkiele, que ya arbitró al Atlético de Madrid en la temporada pasada contra el Liverpool.

El partido podrá seguirse en Movistar+ Liga de Campeones a partir de las 18:45 horas y con nosotros en VAVEL.com.