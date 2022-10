Xavi: "La situación es muy difícil, no dependemos de nosotros"

El Barcelona empataba 1-1 ante el Inter de Mián en el Spotify Camp Nou, logrando un resultado que no le permite depender de sí mismo para clasificarse a la siguiente ronda de la Champions League. Los azulgranas suman solo una victoria en las cuatro jornadas ya disputadas.

La crueldad de la Champions

Xavi iniciaba las declaraciones post partido valorando el encuentro: "La valoración es negativa. Esta Champions está siendo cruel con nosotros, está siendo cruel desde Múnich, pasando por Milán e, incluso, hoy también. Hemos concedido mucho en la segunda parte, el primer gol es un error clarísimo de la línea defensiva, el segundo también. Se trata de ganar, de no conceder y defender bien, no solo atacar", afirmaba el técnico culer.

Seguidamente, hablaba de la situación del equipo: "La situación es muy difícil, no dependemos de nosotros. Hay que seguir y pensar en el Clásico, recuperarse bien. Hay que pensar en La Liga, porque la Champions se ha puesto difícil", respondía tajante el entrenador del Barcelona.

Los errores se pagan

Además, el míster fue crítico con los errores del equipo: "El fútbol es un juego de errores y hay que minimizarlos siempre. No hemos defendido bien, nos hemos dejado el alma, pero son errores que se pagan caros. No se puede perdonar tanto. En Múnich fue la efectividad, en Milán otras circunstancias y hoy errores defensivos".

El planteamiento

El técnico de Terrassa se mostraba autocrítico: "El planteamiento ha sido bueno. Si falla la defensa, fallo yo. Si falla Piqué, Busquets, Pedri o Dembélé fallo yo como entrenador. Asumo toda la responsabilidad cuando falla el futbolista. No han salido con el nivel de activación que debíamos en la segunda parte. Asumimos la responsabilidad", dejaba claro Xavi.

Comparación de temporadas

Finalmente, el entrenador del Barcelona dejaba un mensaje final comparando la situación de este año con la del año pasado: "Como culé también estoy decepcionado, triste, contrariado y con un poco de rabia. El año pasado no nos daba, pero este año no, han sido errores nuestros. Lo dejas escapar tú. Lo tienes en tu mano, no lo coges. Hay que ser autocríticos, pero hay una mejora del año pasado a este. El año pasado el equipo no nos daba, pero ese curso han sido fallos nuestros y duele más", cerraba las declaraciones Xavi Hernández.